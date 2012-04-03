〔港报社评〕欧罗区衰退临头,救债形势亮红灯--信报4月3日

欧罗区制造业采购经理人指数(PMI)3月份终值跌落至47.7,较2月份49点进一步下挫,为3个月来最低,反映区内经济扩张乏力,继上季GDP萎缩0.3%后,今年首季将持续收缩,连续两季负增长,意味经济将堕入衰退,不仅令经济复苏期望泄气,也使救援欧债危机的形势变化亮起红灯.陷入主权债务危机的国家经济更低沉难振,葡萄牙中央银行上周便把今年经济增长预期,由先前减缩3.1%,加大下调至萎缩3.4%,主因是私人消费开支减少,在在反映了国家实施财政紧缩,使内部需求持续下降的困局,发展形势十分凶险.

如今3月制造业和服务业景气同告萎缩,而且指数滑落幅度俱为3个月来之最,显示经济将陷入衰退.因此,即使日前欧罗区财长会议同意,筑高金融防火墙,把防范欧债危机风险外溢的救援基金扩容,并合欧洲稳定机制(ESM)和欧洲金融稳定工具(EFSF)资金规模至约8,000亿欧罗,不过,一旦意大利和西班牙出现问题,需向欧洲央行和国基会求助,这个规模能否应付也成疑问.上周,西班牙政府在国内示威浪潮中,削减预算逾270亿欧罗,包括冻结公务员薪金和砍削公共支出.然而,紧缩政策每加紧一分,内部需求也更为紧绌,经济增长难免进一步受挫,形成恶性循环.很清楚看到,如今欧罗区经济复苏乏力,已令欧债危机复现的阴霾浮现,市场信心再受考验.

据经合组织上周对欧罗区今年经济景气评估,预期可实现0.2个百分点正增长,较今年2月欧盟委员会所估计萎缩0.3%稍佳,但照目前制造业和服务业景气指标持续滑落的形势看,短期实在无法乐观.去年10月底,欧洲央行第二轮压力测试结果显示,欧洲银行资本金缺口逾1,000亿欧罗,基于负债沉重国家的银行皆持有大量该国主权债券,一旦债务危机爆发势必同时引发银行系统性风险,令扩容后的救援基金疲于奔命.如今在欧罗区经济将掉落衰退泥潭的忧虑下,欧债危机重来的阴影若隐若现,并考验市场对扩容救援基金的信心.