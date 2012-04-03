〔港报社评〕梁振英包容兼听为施政报告作准备--文汇报4月3日

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
香港候任特首梁振英昨日先后与银行界及5大商会代表会面,听取业界对CEPA、十二五规划、粤港合作及香港经济发展的意见及建议.与会者形容会面具建设性,又指与梁振英进行了"友好及坦率的交流".梁振英在当选后即马不停蹄与不同界别团体会面,除了礼节性的拜会交流之外,更重要的是要为就任后的首份施政报告作准备.首份施政报告将擘划新政府未来5年的施政蓝图,意义重大.梁振英通过与业界团体的接触讨论,不仅有助全面构思首份施政报告,令各项政策更具针对性及可行性,而且体现出新特首包容兼听各界别诉求的施政作风,释除社会上对新特首将来执政的一些顾虑.
昨日参与会面的主要是金融界及工商界的代表,当中不少在特首选举中是支持唐英年的,其中一个原因是认为唐英年的政纲较能反映业界诉求,有利业界发展.现在特首选举结束,各界合作马上开始,梁振英身为700万港人的特首,在施政上更要兼顾各界别的利益和诉求.梁振英与金融界、工商界等代表会面,既是从中了解业界的诉求及呼声,在施政上作出回应,而且展现出和解合作的诚意,在未来施政上能够衷诚合作.昨日与会的代表都肯定会面友好及坦率,双方就各项政策展开建设性的讨论,业界并肯定梁振英用心聆听代表意见,显示了彼此之间的良性互动,对于开展未来的合作关系有着正面的意义.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去