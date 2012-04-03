〔港报社评〕梁振英包容兼听为施政报告作准备--文汇报4月3日

香港候任特首梁振英昨日先后与银行界及5大商会代表会面,听取业界对CEPA、十二五规划、粤港合作及香港经济发展的意见及建议.与会者形容会面具建设性,又指与梁振英进行了"友好及坦率的交流".梁振英在当选后即马不停蹄与不同界别团体会面,除了礼节性的拜会交流之外,更重要的是要为就任后的首份施政报告作准备.首份施政报告将擘划新政府未来5年的施政蓝图,意义重大.梁振英通过与业界团体的接触讨论,不仅有助全面构思首份施政报告,令各项政策更具针对性及可行性,而且体现出新特首包容兼听各界别诉求的施政作风,释除社会上对新特首将来执政的一些顾虑.

昨日参与会面的主要是金融界及工商界的代表,当中不少在特首选举中是支持唐英年的,其中一个原因是认为唐英年的政纲较能反映业界诉求,有利业界发展.现在特首选举结束,各界合作马上开始,梁振英身为700万港人的特首,在施政上更要兼顾各界别的利益和诉求.梁振英与金融界、工商界等代表会面,既是从中了解业界的诉求及呼声,在施政上作出回应,而且展现出和解合作的诚意,在未来施政上能够衷诚合作.昨日与会的代表都肯定会面友好及坦率,双方就各项政策展开建设性的讨论,业界并肯定梁振英用心聆听代表意见,显示了彼此之间的良性互动,对于开展未来的合作关系有着正面的意义.