〔港报社评〕社会大众在观望,梁班子应早亮相--明报4月3日

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
梁振英当选特首之后,每日都有活动,以他所处特殊情况,这类活动或修补关系的做法,固然必需,不过,整体社会都在等待梁振英有什么新政策和新做法,事实上,个别具体政策事务,梁振英在政纲的宣示与现行政策有不同,如何确保政策有延续性,是梁振英和现政府要处理的迫切问题.现在距离换届还有不足3个月,整体社会不应停顿下来,梁振英应尽快组成班子,适当透露政策方向,以缩短这段不明朗时间.
连日来,梁振英回答记者提问时,除了笼统谈及用人的一些考虑,表示尚未开始组班工作.事实上,个别被传闻会加入梁班子的人士,接受记者查询时,都表示并无人接触过他/她,所以,梁振英并未开始组班,或许属实,不过,他并没有多少时间好整以暇.梁振英当选特首,管治班子出现的换班幅度可能较大.新一届政府由3司12局改为5司14局,多了两个副司长和两个局长职位,单从数量而言,需要更多时间物色人选.梁班子是些什么人,对于梁振英十分重要.竞选期间,梁振英被对手批评较多的是缺乏行政经验,也没有团队辅助,所以,梁振英能否组织民望较高的能人干才团队,襄助施政,是他交出来的第一张成绩单.
以此衡量,梁振英的竞选办主任罗范椒芬昨日评论曾荫权、许仕仁涉及贪渎案件,然后爆料说她当年在廉政专员任内,曾欲把防贪条例引伸出去,但是遇到阻挠,感到很不开心云云,纵使这番话很可能属实,但是以她的身分,则容易引起误会;多向前看,少翻旧帐,是较佳做法.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去