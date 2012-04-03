〔港报社评〕社会大众在观望,梁班子应早亮相--明报4月3日

梁振英当选特首之后,每日都有活动,以他所处特殊情况,这类活动或修补关系的做法,固然必需,不过,整体社会都在等待梁振英有什么新政策和新做法,事实上,个别具体政策事务,梁振英在政纲的宣示与现行政策有不同,如何确保政策有延续性,是梁振英和现政府要处理的迫切问题.现在距离换届还有不足3个月,整体社会不应停顿下来,梁振英应尽快组成班子,适当透露政策方向,以缩短这段不明朗时间.

连日来,梁振英回答记者提问时,除了笼统谈及用人的一些考虑,表示尚未开始组班工作.事实上,个别被传闻会加入梁班子的人士,接受记者查询时,都表示并无人接触过他/她,所以,梁振英并未开始组班,或许属实,不过,他并没有多少时间好整以暇.梁振英当选特首,管治班子出现的换班幅度可能较大.新一届政府由3司12局改为5司14局,多了两个副司长和两个局长职位,单从数量而言,需要更多时间物色人选.梁班子是些什么人,对于梁振英十分重要.竞选期间,梁振英被对手批评较多的是缺乏行政经验,也没有团队辅助,所以,梁振英能否组织民望较高的能人干才团队,襄助施政,是他交出来的第一张成绩单.

以此衡量,梁振英的竞选办主任罗范椒芬昨日评论曾荫权、许仕仁涉及贪渎案件,然后爆料说她当年在廉政专员任内,曾欲把防贪条例引伸出去,但是遇到阻挠,感到很不开心云云,纵使这番话很可能属实,但是以她的身分,则容易引起误会;多向前看,少翻旧帐,是较佳做法.