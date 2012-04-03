〔港报社评〕通识疑虑初解,课改仍须努力--星岛日报4月3日

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
文凭试首5天考完中英文和通识3个必修科,其中一个压力之源通识科不如很多人忧虑那么"可怕",考生可以喘一口气,备战余下的数学必修科及其他选修科目.首届文凭试以其深浅、试题、形式皆无旧考卷可稽的不明朗因素,对师生和家长构成的压力比以往公开试大.新增为必修科目的通识更是压力焦点,既属全新科目,又无"官方认可"教科书,师生不断摸索,到昨日翻开试卷,不少人觉得不如想像中难考,一些考生"灵感"泉涌,挥笔直书,纷纷索取额外答题纸.这个现象的产生,原因之一是教育和考试当局的精心部署,把大家觉得浩如烟海、无所适从的内容,归纳为个人成长与人际关系、今日香港、现代中国、全球化、公共卫生、能源科技与环境六大单元.
保持灵活防走回头.通识教育能否推行得好,某程度上定义香港推行"三三四学制"的成败.新学制目的,并非纯为与美国等地的学制"衔接",而是要改善香港的教学内容,减少对死记硬背的倚赖,提升学生对周围环境的关注,以及慎思明辨、学以致用的能力,在提高个人素质之外,符合知识型社会的发展要求.
文凭试作为新生事物,没有旧试题供操练和预测题目,对学校和师生做就了新的教学环境,提出了新的要求,能否持之以恒,视乎在教师工作安排方面能否减少行政杂务,减少对教科书商现成教材的倚赖,以及日后累积了几年的试题后,如何保持灵活,避免回复刻板的操练.
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路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去