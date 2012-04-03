〔港报社评〕通识疑虑初解,课改仍须努力--星岛日报4月3日

文凭试首5天考完中英文和通识3个必修科,其中一个压力之源通识科不如很多人忧虑那么"可怕",考生可以喘一口气,备战余下的数学必修科及其他选修科目.首届文凭试以其深浅、试题、形式皆无旧考卷可稽的不明朗因素,对师生和家长构成的压力比以往公开试大.新增为必修科目的通识更是压力焦点,既属全新科目,又无"官方认可"教科书,师生不断摸索,到昨日翻开试卷,不少人觉得不如想像中难考,一些考生"灵感"泉涌,挥笔直书,纷纷索取额外答题纸.这个现象的产生,原因之一是教育和考试当局的精心部署,把大家觉得浩如烟海、无所适从的内容,归纳为个人成长与人际关系、今日香港、现代中国、全球化、公共卫生、能源科技与环境六大单元.

保持灵活防走回头.通识教育能否推行得好,某程度上定义香港推行"三三四学制"的成败.新学制目的,并非纯为与美国等地的学制"衔接",而是要改善香港的教学内容,减少对死记硬背的倚赖,提升学生对周围环境的关注,以及慎思明辨、学以致用的能力,在提高个人素质之外,符合知识型社会的发展要求.

文凭试作为新生事物,没有旧试题供操练和预测题目,对学校和师生做就了新的教学环境,提出了新的要求,能否持之以恒,视乎在教师工作安排方面能否减少行政杂务,减少对教科书商现成教材的倚赖,以及日后累积了几年的试题后,如何保持灵活,避免回复刻板的操练.