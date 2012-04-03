〔港报财经评论〕饿息游戏神秘买家--信报4月3日

饿息游戏神秘买家/习广思

长假期在即,中国内地A股停市三日,周五美股将停市,市场搏杀气氛薄弱,上周五入市博反弹的看好的投资者未免失望.恒指高开100点后,无以为继,随即回落,最低试20,417点,看淡的投资者未有借势,收报20,522点,依然勉强守住20,500点水平.国企指数回升18点,主要由铁路板块带动,但仍然无力突破10天线,未见摆脱弱势,但10,500点水平是一个不错支持位.大市成交额进一步萎缩至455亿港元,沽空比率9.82%.民企股洗仓至此,有人会问,乱世几时才平息?信心难建,要自毁则容易,这轮民企股洗礼教投资者信心动摇,而且不是由空军出击,而是公司管治缺失、账目混乱,更加多的是半新股,可谓把过去两三年的烂股混账一笔过洗清.上周提及这轮民企洗礼,极有可能杀错良民,尤其是对冲基金出手之狠和绝.

旭光(0067.HK)是否良民,不作评价,但昨天有媒体报导指出,上周五股价暴跌,乃对冲基金出手,货源来自大股东早年的股份抵押,但公司予以否认,翻查资料大股东股份抵押在去年7月份已解除.然而,空穴来风,正是昨天之因、今天的果,否则何以如此幸运成为掟货轰炸目标.事实上,如果旭光事件反映对冲基金面对套现压力,不得向高流通性股下手,这正好解释为何近期一些业绩对板的二三线股,会踩中地雷,股价连连暴跌.这类公司一个特点是基金爱股,具有炒作主题,例如达进东方照明(0515.HK)、雷士(2222.HK)、京信通信(2342.HK)、MI能源(1555.HK)等,是否真的是对冲基金杀错良民?股市虚虚实实,真正问题股可能会连弹都乏力,反之一些投资者较具信心的公司在大跌过后,短线值博率其实不太低.当然,短线投机的事,切勿谈真心.

思捷(0330.HK)股价跌至50天线后见支持,正是这类不讲真心的短线之物.PRADA昂贵道理大市好淡争持,强势绩优股虽然抽水担忧,但走势仍然属于较强一族.燃气股短期或见调整,但强势未改.联想(0992.HK)突破高位后有调整,但走势仍然利好.两只出口美国的工业股创科(0669.HK)、伟易达(0303.HK)股价续挑战新高.消费股除高跟鞋股外,较值得留意的还有奢侈品股,欧舒丹(0973.HK)业绩后横行整固,股价在"黄金交叉"急升4.5%,PRADA(1913.HK)业绩后股价创新高,上升3.1%.

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澳元兑纽元将寻底/苏子

澳元兑纽元于2008年10月金融海啸爆发初期,一度自同年9月份的1.2356高位急挫至1.0629低位,在不足一个月时间里急挫1,727点子或14%.随后澳元兑纽元自此低位见底并显着回升,于翌年1月已升回金融海啸爆发前的1.2356高位,并一度高见1.2796水平.然而,澳元兑纽元触及此高位后,便欠缺动力以单边市形式继续上升,汇价在2009年2月至去年3月期间,主要在1.1921-1.3795区域内反覆争持,幸而整体基调则以造好为主.不过,澳元兑纽元在去年3月上旬触及1.3795高位后的两个月时间里,却主要在1.3178-1.3726间激烈争持,当汇价在5月下旬跌破此争持区底部后,此争持区便在图表上呈现一个十分明显的见顶头部.澳元兑纽元在去年8月上旬自1.2301低位升至11月下旬的1.3308高位便再受阻回落,留意此高位与上述争持区的底部相若.

上周汇价已自上述高位跌破2月中旬的1.2727低位,并且更以大阴烛在周线一目均衡图云雾区的底部支持明显低收,故技术上看,澳元兑纽元后市的走势实在不宜乐观,汇价较大机会在过去两年多的时间里,在周线图呈现一个不利后市的复式头肩顶形态发展,料大方向将会朝着2009年4月上旬的1.2016低位迈进.如稍后澳元兑纽元的走势一如预期般继续往下寻底,反映澳元汇价的走势将会较纽元汇价弱得多.若然澳元兑纽元明显跌至1.20心理关口以下,由于澳元本身属于商品及高息货币,若其走势明显转弱的话,那便意味着金融市场届时或会出现翻天覆地的巨变,例如商品价格有可能大幅走低,与此同时美元亦掉头抽升,美汇指数更因为美债息率明显转强而突破上季的80.74高位,并令澳元汇价或受到利差交易的拆仓活动影响而出现一浪低于一浪的大弱势.

短线而言,只要澳元兑纽元未见明显跌破去年10月4日的1.2476低位,料走势仍以横行上落为主,只不过整体基调以偏弱为主而已.不过,稍后一旦澳元兑纽元失守1.2476的低位支持,与此同时期油亦见回落至100美元以下,配合金价走势亦明显跌至上月22日的1627.80美元以下波动,相信届时澳元汇价的沽压将会非常显着,投资者切忌采取逆市的趁低吸纳策略.一旦澳元兑纽元明显走低,相信澳元兑美元的走势亦不会好得到哪里去,料汇价将有甚高机会跟随澳元兑纽元的弱势,跌破去年1月9日所造的1.0142低位,并考验"一算"心理关口的支持力.