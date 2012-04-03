〔港报财经评论〕次季币策与政治因素--经济日报4月3日

次季币策与政治因素/林瑞芬

港股周三及周五休市,中国内地股市则在今周一至周三休市,市况料保持淡静,直至下周回复正常明朗化4月走势.恒指昨收报20,522点,跌33点,成交额455亿港元.欧债问题目前未具扰动港股看淡的投资者发功的藉口,从上周欧洲股市对8,000亿欧元扩容决议反应良好显示,投资者对此颗定心丸尚接受.欧元集团宣布将临时性救助基金EFSF与永久救助基金ESM的最高限额上调至7,000亿欧元,如果算上欧盟用于救助希腊、爱尔兰和葡萄牙三国的1,020亿欧元,欧元区整体防火墙规模将达到约8,000亿欧元.业绩过后,港股4月会如何发展?相信两大关键左右,一是中国内地货币政策会否再有变化,以及要留意踏入第二季,欧洲有些国家将出现选举政局变化.中国内地货币政策而言,回顾今年首季只将RRR减了0.5%.由于经济仍在软着陆,市场对贷款需求保持抑制,银行同业拆息也在政策配合之下而回,市场流动资金面改善,所以,央行反没激烈地进行减息.加上,房价已经七个月下调但未有进一步放松之兆,形成市场对政策放松预期之间的落差.

展望二季度,市场博奕政策放松预期之矛盾犹在,如果央行最终迫切地以减息来刺激经济,那预示中国经济面比预期弱,企业利润也好不了多少.相反,若第二季央行仍以有序步伐下调RRR,又暗示经济没预期般差,企业利润有望见底.目前就中国内地于二季需不需要放宽政策仍存分歧,不放宽原因在怕一松即令之前难得的宏调楼市结果破坏,楼价重演一松即急弹历史.相反,市场另有一派是怕中国经济有硬着陆风险,需要放宽政策.二季内,希腊及法国均会进行大选,选举结果左右欧债问题发展的可能,不得不留意.自1962年法国实行总统普选以来,尚无一人能在第一轮投票中获得50%以上的选票当选总统,因此历届法国总统大选都进行了两轮.4月22日法国将迎来第一轮总统选举,故不排除又是需要两轮投票,会在5月才有结果.

引述莫尼塔投资发展有限公司一份报告指出,目前领先的社会党候选人奥朗德在不少欧债问题的解决机制上与"萨科齐－默克尔"决策体系背离,包括财政联盟、财政紧缩、欧央行角色、欧元债券等,并声称当选后将与德国重新协商财政协定.如果奥朗德胜出,将不会全盘沿用萨科齐的路线紧随德国在欧债问题上的主要立场,对未来潜在风险事件冲击的应对速度和态度未必像现在那么有效率,应付再发生危机时,潜伏较大风险.

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3月PMI反弹, 业绩可望见底/余少文

国企去年盈利增长显着放缓,若非内银股表现佳,盈利更呈倒退,惟中国3月份PMI出乎意料回升至一年高位,可能反映中国内地经济改善,或有助中资股第二季盈利走出谷底.A股休战,中资股则缺乏方向,国企指数昨日高低波幅只有131点,全日升18点或0.2%,收报10,658点,成交额更降至不足90亿港元,是近三个月来最低,只有38%主板H股能随大市上升.而红筹指数跌17点或0.4%,收报3,969点,成交额约40亿港元.由于清明节和复活节因素,本周只余周二和周四的交易日,相信大市仍会缺乏方向,只好寄望中港股市可以在复活节后复活.但国企去年整体业绩强差人意,未必能支持大市走高,而撇除停牌多时及未派业绩的浙江玻璃0739.HK外,其他主板H股去年合计收入达12.5万亿元人民币,按年增长21%,盈利合共1.3万亿元人民币,按年增长只有12%,远低于2010年同比增长37%的升幅,反映H股去年业绩显着放缓.

值得注意,工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、中国银行(3988.HK)和农业银行(1288.HK)等四大银行,去年合共赚6,236亿元人民币,占去H股盈利约48%,如全数计入九行,九行盈利更占去H股盈利59%比重.若然撇除内银股业绩,其他H股合共盈利5,331亿元人民币,按年倒退4%,相反2010年H股业绩在剔除内银股后,盈利增长高达43%,相信是受到40%H股去年盈利倒退或亏损所致,尤其7家H股盈转亏或亏损扩大,当中中国远洋(1919.HK)去年亏损高达105亿元人民币,其次是中海集运(2866.HK)和鞍钢股份(0347.HK)分别蚀27亿和22亿元人民币.

实际上,中国去年四个季度GDP增长分别为9.7%、9.5%、9.1%和8.9%,反映经济活动的PMI,去年也由年初的53%水平,降至年底的50%水平,反映中国内地去年经济持续下滑,是H股去年盈利放缓主要原因之一.而今年首季GDP数据会在4月中公布,市场预期会再降至8.3%,会是2009年下半年以来最低增长,而中国官方今年首两个月PMI亦在50%争持,也符合市场对中国内地经济下滑的预期,故对H股今年首季业绩并没有任何憧憬.