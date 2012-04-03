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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 10:19 BJT

〔中国数据〕3月非制造业PMI指数平稳回升,商务活动指数环比提高至58%

路透香港4月3日电---中国国家统计局与中国物流与采购联合会(CFLP)周二公布,3月中国非制造业采购经理人指数(PMI)继续回升,其中的商务活动指数为58.0%,比上月提高0.7个百分点.其他各分类指数也全面提升.

调查数据显示,非制造业企业业务活动较为活跃,市场需求回升,非制造业经济继续保持良好的增长态势,未来发展预期向好.

其中,新订单指数稳步提升至53.5%,高于上月0.8个百分点,表明非制造业新订单数量继续保持增长态势,且增速有所加快.

以下为各指数明细(经季节调整 单位:%)

指 数 2012年1月 2月 3月

商务活动 55.7 57.3 58.0

新订单 52.2 52.7 53.5

中间投入价格 58.2 59.0 60.2

收费价格 51.1 51.2 52.0

业务活动预期 65.3 63.8 66.6

注1.季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.监于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起对非制造业PMI指标体系中的分类指数进行季节调整.本月发布经季节调整的第一季度数据.

--记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯

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