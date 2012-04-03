〔中国数据〕3月非制造业PMI指数续回暖,与制造业指数呼应共撑经济(更新版)

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
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路透香港4月3日电---周二公布的3月中国非制造业采购经理人指数(PMI)继续平稳回升,与此前已公布较佳的官方制造业PMI数据遥相呼应,对中国经济基本面继续回暖的预判给予支撑.
此前公布的3月官方制造业PMI继续上行2.1个百分点,但同期的汇丰PMI却回落1.3个百分点,两者走势不同令市场充满困惑.但分析师指出,这一不同可能是因为指数样本的采用区别造成的,因为大型企业景气改善程度好于中小企业.
"另外还因为春节时点的不同,导致今年季节性调整也更为波动."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌也解读称.
不过,他表示,综合各因素来看,中国经济增速仍在放缓,更多放松的政策有望推出,以推动经济回升.
3月中国非制造业采购经理人指数中的各项分类指数都全面提升,其中的商务活动指数为58.0%,比上月提高0.7个百分点.
调查数据显示,非制造业企业业务活动较为活跃,市场需求回升,非制造业经济继续保持良好的增长态势,未来发展预期向好.
其中,新订单指数稳步提升至53.5%,高于上月0.8个百分点,表明非制造业新订单数量继续保持增长态势,且增速有所加快.
而统计局并表示,已自2012年3月起对非制造业PMI指标体系中的分类指数进行季节调整.本月发布经季节调整的第一季度数据.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 屈桂娟
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去