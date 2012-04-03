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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 10:47 BJT

〔突发新闻〕上海周一晚发生1.2级地震,属地壳正常能量释放状态--市地震局

路透香港4月3日电---中国上海市地震局周二表示,据上海城震台网测定,市内的闵行区于北京时间4月2日晚11:27时左右发生1.2级地震.

发布的通告称,震中位置在北纬31.1度,东经121.5度.这种大小规模地震在上海每年会发生5次左右,属地壳正常能量释放状态.(完)

--记者 毕晓雯 ;审校 杨淑祯

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