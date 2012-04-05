〔香港数据〕3月份采购经理指数(PMI)为52.0,较上月回落--汇丰

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港4月5日电---以下为汇丰香港3月份采购经理人指数(PMI)数据:
2012年3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
52.0 52.8 51.9 49.7 48.7 49.0 45.9 47.8 51.4 50.3 52.2 52.9 54.9
* 3 月PMI虽略低于上月的52.8,但已连续第三个月高于50.0区分增长与萎缩的持平指标,显示香港私营企业的经营环境改善程度温和.
* 香港私营企业的产出连续第三个月出现增长,约18%受访企业的活动量有所增加.
* 香港私营企业接获更多新订单,令目前的持续增长期延续至第四个月.多家受访机构表示有推出新产品,而近期也取得新业务.
* 经调整季节性因素后,3月份来自中国内地的新订单只有轻微增长,相关指数仅略高于50.0.
* 香港私营企业的就业职位增加,约5%受访机构于月内增聘人手.员工人数增加的受访企业一般表示,增聘人手与新订单需求增加有关.
* 香港私营企业的投入成本继续增加,投入价格已持续上扬33个月.最新的成本增幅强劲,增速较2月份加快,创五个月来新高.
* 香港私营企业持有的生产用库存增幅温和,累积幅度与2月份相同.约5%受访机构扩大采购库存,原因是新订单和产出在近期扩张.
汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"香港采购经理指数自从2011年中以来,首度全季录得增长.来自内地的新业务保持稳定,但私营企业受惠于其他市场的需求,故3月份的经营活动得以稳健增长.新产品问世也带动产出有实质增长,人手和工资顺势增升.由于订单来源的前景不俗,最新数字显示香港经济不久将走出谷底,并于来季转强."(完)
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--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
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