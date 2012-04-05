〔香港数据〕3月份采购经理指数(PMI)为52.0,较上月回落--汇丰

路透香港4月5日电---以下为汇丰香港3月份采购经理人指数(PMI)数据:

2012年3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

52.0 52.8 51.9 49.7 48.7 49.0 45.9 47.8 51.4 50.3 52.2 52.9 54.9

* 3 月PMI虽略低于上月的52.8,但已连续第三个月高于50.0区分增长与萎缩的持平指标,显示香港私营企业的经营环境改善程度温和.

* 香港私营企业的产出连续第三个月出现增长,约18%受访企业的活动量有所增加.

* 香港私营企业接获更多新订单,令目前的持续增长期延续至第四个月.多家受访机构表示有推出新产品,而近期也取得新业务.

* 经调整季节性因素后,3月份来自中国内地的新订单只有轻微增长,相关指数仅略高于50.0.

* 香港私营企业的就业职位增加,约5%受访机构于月内增聘人手.员工人数增加的受访企业一般表示,增聘人手与新订单需求增加有关.

* 香港私营企业的投入成本继续增加,投入价格已持续上扬33个月.最新的成本增幅强劲,增速较2月份加快,创五个月来新高.

* 香港私营企业持有的生产用库存增幅温和,累积幅度与2月份相同.约5%受访机构扩大采购库存,原因是新订单和产出在近期扩张.

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"香港采购经理指数自从2011年中以来,首度全季录得增长.来自内地的新业务保持稳定,但私营企业受惠于其他市场的需求,故3月份的经营活动得以稳健增长.新产品问世也带动产出有实质增长,人手和工资顺势增升.由于订单来源的前景不俗,最新数字显示香港经济不久将走出谷底,并于来季转强."(完)

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