〔博鳌论坛〕中国在运用政策工具时必须考虑全球流动性--央行行长(更新版)

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* 将综合使用政策组合以控制通胀实现软着陆

* 在运用政策工具时必须考虑全球流动性

* 中国将考虑资本净流入对货币政策的影响

路透海南博鳌4月3日电---中国人民银行行长周小川周二称,中国在运用政策工具时必须考虑全球流动性,将综合使用政策组合以控制通胀并使经济软着陆.

他在海南参加博鳌论坛期间表示,对于中国和其他的一些经济体而言,政策目标是逐步使通货膨胀率降下来,也就是说实现软着陆.但是从技术上来讲存在很多困难,有时不知道所采取的政策措施是过强了还是过弱了.

"全球流动性太多,我们就要非常的小心.如果你使用太多的利率工具,可能会导致资本向国内流动.在使用几个不同的货币政策工具之间,要进行利弊的比较和平衡."他称.

周小川并指出,美联储在设定政策时应考虑到其他国家的利益,因其宽松政策给新兴经济体带来流动性风险.中国将考虑资本净流入对货币政策的影响.

美联储2008年12月下调利率至近零水准,而且还购买了价值2.3万亿(兆)美元的债券,以提振经济成长.美联储主席贝南克上周曾表示,美国经济增速相对较为温和,不太可能很快拉低8.3%的失业率,因此进一步的刺激举措仍将是一个选项.

受传统生产旺季推动,中国3月官方制造业采购经理指数PMI连续第四个月回升,并触及11个月高位;但汇丰PMI终值则回落至48.3,创下三年来第二大降幅,终止此前连续三个月升势.

分析师认为,中国经济仍在放缓中,料将出台更多放松政策以支持经济软着陆.但央行迟迟未祭出利率工具,因其对通胀形势和房地产市场仍存忧虑.(完)