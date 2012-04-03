〔博鳌论坛〕养老金至多40%投股票,投债券回报要超两年期定存--社保理事长

路透海南博鳌4月3日电---中国社保基金理事长戴相龙周二表示,养老金大部分将投资固定收益类产品,且回报将不低于两年期定期存款利率.投资股票的部分最多不超过40%.

他在博鳌论坛上回答记者提出时还表示,现在拿多少股票,是根据价格、市场来决定.主要投资固定收益,但是一部分也会投资股票.

戴相龙掌管的全国社会保障基金,自成立到去年底,每年投资平均收益率是8.44%,扣除通货膨胀率后净回报是6%.

"今年1-2月股市回升,社保基金投资股市的市值回来了200多亿."他透露,"去年投资回来的利息分红有400多亿,收益率5.5%;但是股市缩水了300多亿,最后的帐面回报是0.85%."

他称,长期看,股票投资占社保整个资产配置只有20%左右,但是占实现利润却达40%左右,股票投资9年来平均回报率18%.

他提到,目前已接受广东省所委托的1,000亿元养老金的投资,这是一个改革开放的具体措施,有利于保值增值,有利于促进金融市场的稳定,同时有利于国家走出一个路子来,怎么样使养老金保值增值.

目前的两年期定存利率为4.4%,按戴相龙的话,这一回报将成为养老金入市后的基本收益保障.而今年中国政府设定的的通胀目标为4%.(完)