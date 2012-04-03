〔博鳌论坛〕养老金至多40%投股票,投债券回报要超两年期定存--社保理事长

亚洲橡胶：TOCOM期胶受获利了结打压收跌，追随沪胶跌势
路透东京2月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三收跌，因投资人对最近的涨幅锁定利润，受上海期胶疲弱的影响。
路透海南博鳌4月3日电---中国社保基金理事长戴相龙周二表示,养老金大部分将投资固定收益类产品,且回报将不低于两年期定期存款利率.投资股票的部分最多不超过40%.
他在博鳌论坛上回答记者提出时还表示,现在拿多少股票,是根据价格、市场来决定.主要投资固定收益,但是一部分也会投资股票.
戴相龙掌管的全国社会保障基金,自成立到去年底,每年投资平均收益率是8.44%,扣除通货膨胀率后净回报是6%.
"今年1-2月股市回升,社保基金投资股市的市值回来了200多亿."他透露,"去年投资回来的利息分红有400多亿,收益率5.5%;但是股市缩水了300多亿,最后的帐面回报是0.85%."
他称,长期看,股票投资占社保整个资产配置只有20%左右,但是占实现利润却达40%左右,股票投资9年来平均回报率18%.
他提到,目前已接受广东省所委托的1,000亿元养老金的投资,这是一个改革开放的具体措施,有利于保值增值,有利于促进金融市场的稳定,同时有利于国家走出一个路子来,怎么样使养老金保值增值.
目前的两年期定存利率为4.4%,按戴相龙的话,这一回报将成为养老金入市后的基本收益保障.而今年中国政府设定的的通胀目标为4%.(完)
--记者 李然/高洁如; 审校 屈桂娟
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路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去