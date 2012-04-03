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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 14:49 BJT

〔香港个股〕新鸿基称联席主席将于今日下午举行新闻发布会

路透香港4月3日电---香港主要地产发展商--新鸿基地产(0016.HK)周二在接受路透查询时称,公司联席主席将于今日下午3:30在公司香港总部举行新闻发布会.

受此消息影响,公司股价周二午盘一度升近3%.

这将是新鸿基地产大股东兼联席主席郭氏兄弟上周因涉嫌贪污而被廉政公署拘留后首次面对媒体.(完)

--编译 黄运涛; 审校 杨淑祯

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