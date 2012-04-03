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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 16:50 BJT

〔香港个股〕新鸿基地产联席主席称"没做错任何事",公司运作正常

路透香港4月3日电---香港主要地产发展商--新鸿基地产(0016.HK)周二在其香港总部发布的声明称,目前新鸿基"一切如常",销售等工作仍按计划进行,此前公司高层被拘不会影响公司运作.

声明并称,新鸿基会保持公司项目品质及业内领先地位.

"我没有做错任何事......我希望调查结果将证明我们是清白的."新鸿基地产联席主席郭炳联在一份事先准备好的声明中称,对香港廉政公署的调查不予置评.

他并称,相信郭炳江也没有做错任何事.后者是新鸿基另一位联席主席.

新鸿基地产周二收涨1.96%,盘中一度涨逾3%,大盘恒生指数.HSI则升1.31%.

这是新鸿基地产大股东兼联席主席郭氏兄弟上周因涉嫌贪污而被廉政公署拘留后首次面对媒体.(完)

--发稿 黄运涛; 审校 杨淑祯

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