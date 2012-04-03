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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 16:22 BJT

〔香港股市〕收盘升1.3%,终止四日连跌走势

路透香港4月3日电---香港股市周二收涨,终止四日连跌走势,中国地产板块出现轧空,此前数家主要地产商公布3月营收数据好于上月.

恒生指数.HSI收涨1.3%至20,791点,恒生国企指数.HSCE收高1.9%,报10,859.5点.

中国内地市场因三日公共假期休市,将于周四恢复交易.

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