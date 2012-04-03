〔香港个股〕新鸿基地产主席称"没做错事",公司运作正常(更新版)

金属期市：伦铜持稳于6,000美元关口上方，但供应忧虑仍然存在
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
(新增更多细节)
* 上周被拘的新地主席郭氏兄弟首次公开亮相
* 新地股价收涨近2%
路透香港4月3日电---香港主要地产发展商--新鸿基地产(0016.HK)周二在其香港总部发布声明称,目前新鸿基"一切如常",销售等工作仍按计划进行,此前公司高层被拘不会影响公司运作.
公司主席郭炳江对记者表示,最近外界流传不少关于公司及管理层的消息,个别报导纯属猜测,讯息混乱.
"在此,我坚定地跟大家说:放心,新地一切如常."他称.
这是新鸿基地产大股东兼联席主席郭氏兄弟上周因涉嫌贪污而被廉政公署拘留后首次面对媒体.
新鸿基地产联席主席郭炳联在同一场合表示,新地有稳固的根基,一切运作制度化,决策机制完善,所以今次事件绝对不会影响公司日常运作,亦不会影响重大的业务决策.
"我本人没有做错事,郭炳江也没有做错过事.我希望调查结果将证明我们是清白的."他在一份事先准备好的声明中称,并表示目前不可以透露香港廉政公署调查详情.
"不经一番寒彻骨,焉得梅花扑鼻香."他称.
据《福布斯》的最新数统计,郭氏家族以183亿美元的身家,排行香港富豪榜第二位,仅次于亚洲首富,长实(0001.HK)及和黄0013.HK主席李嘉诚.
新鸿基地产周二收涨1.96%至96.25港元,但仍远低于公司上周四停牌前的111.10港元;大盘恒生指数.HSI则升1.31%.
美银美林、野村、大和、瑞信等投行维持新地"买入"或"跑赢大市"评级,但花旗则将新地评级降至"中性",目标价由165.64港元大削至115.95港元.巴克莱资本则将新地评级降至"减持",目标价仍为92.16港元.[ID:nSB1464848](完)
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去
路透首尔2月15日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资 在韩国股市卖超285亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月15日 -28.5 160.0 -176.3 ^2 月14日 -127.6 261.0 -137.2 2 月13日 5.8 230.7 -278.7 2 月10日 -105.3 313.6 -247.3 2 月 9日 54.5 -127.8 22.1 2 月 8日 -242.6