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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 18:32 BJT

〔香港个股〕中石化和新奥称保留修改中国燃气收购要约条款的权利

路透香港4月3日电---中国石化(0386.HK)(600028.SS)和新奥能源(2688.HK)周二联合发布公告称,在收购中国燃气(0384.HK)一事上保留修改收购要约条款的权利.

此前媒体援引中石化董事长傅成玉表示,"关于收购中燃气,我们是和新奥一起提出了一个收购价,这方面已经反映了市场的公允价值.至于以后要不要提高,我们并不是为了收购而收购,我们是不能付高于市场价格的价格.所以我觉得我们已经反映了市场价格."

公告称,要约人声明上述言论不构成收购守则规则下"不提高要约价格"的声明,并保留修改收购要约条款的权利.

去年12月,新奥与中国石化的财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购中国燃气全部股份,惟收购建议被中国燃气的董事会称为"完全未获邀请,属机会主义性质,未能反映本公司之基本价值".由于要约未获中国燃气董事会推荐,现要等待五项先决条件完成,其中包括尽职审查、中国商务部反垄断审批等等,要约才能正式呈予中国燃气股东考虑.(完)

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--记者 陈敏; 审校

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