(重温稿)〔博鳌论坛〕发改委援引研究数据称中国首季GDP增约8.4%

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 发改委援引研究数据称中国首季GDP增约8.4%
* 一季度CPI涨幅约为3.5%
路透海南博鳌4月3日电---中国国家发改委副主任张晓强周二称,2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政政策,并将强调扩大内需的作用.
他参加博鳌论坛期间并援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%,CPI涨幅约为3.5%.
"这说明中国经济今年的开局良好."他表示.
他在会上还称,在执行稳健的货币政策和积极的财政政策后,将需付出极大努力才能实现今年的经济增长目标.
中国此前已明确提出今年国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.(完)
--发稿 王兰; 审校 屈桂娟
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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