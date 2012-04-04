版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 07:54 BJT

《香港报摘》--信报4月5日

* 头版头条:

--正当美联储主席贝南奇近日不断暗示可能推出QE3(第三轮量化宽松)之际,联储局公开的会议记录却显示,局方推出QE3的意欲其实正在下降,令憧憬QE3的投资者大感意外,拖累全球股市昨天下滑.

* 其他:

--亚洲开发银行发表其与"东盟+3"债券市场论坛合作编制的债券市场指引报告,在提到中港债券市场的发展时指出,香港债券市场并没有特别的障碍妨碍发展,但当局已了解到仍有改善地方,并进行各类方法以加强市场发展;至于内地债市仍有部分结构问题需要解决.

--香港的场外衍生工具监管制度,将于2013年下半年才正式实施,此前为了鼓励市场参与者(以银行为主)自愿使用本港的场外结算所,证监会和金管局计划最快今年5月启动临时措施,让相关的场外交易合约都享有目前现货和期货结算所参与者的保障.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐