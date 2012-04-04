《香港报摘》--信报4月5日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--正当美联储主席贝南奇近日不断暗示可能推出QE3(第三轮量化宽松)之际,联储局公开的会议记录却显示,局方推出QE3的意欲其实正在下降,令憧憬QE3的投资者大感意外,拖累全球股市昨天下滑.
* 其他:
--亚洲开发银行发表其与"东盟+3"债券市场论坛合作编制的债券市场指引报告,在提到中港债券市场的发展时指出,香港债券市场并没有特别的障碍妨碍发展,但当局已了解到仍有改善地方,并进行各类方法以加强市场发展;至于内地债市仍有部分结构问题需要解决.
--香港的场外衍生工具监管制度,将于2013年下半年才正式实施,此前为了鼓励市场参与者(以银行为主)自愿使用本港的场外结算所,证监会和金管局计划最快今年5月启动临时措施,让相关的场外交易合约都享有目前现货和期货结算所参与者的保障.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI