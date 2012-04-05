《香港报摘》--经济日报4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 要闻版头条:
--美国联储局降低加推量宽政策的憧憬,美国服务业经济逊预期,连同忧虑欧洲衰退及西班牙拍债结果失望,避险意识升温,美元及日圆上升,商品及金融股急泻,拖累欧美为首环球股市重挫.
* 其他:
--多间证券商皆预期中国首季GDP(国内生产总值),将较去年第四季的8.9%放慢,当中花旗较悲观,以撇除季节性因素预测,首季按年增长仅6.8%,为2008年末以来的新低.
--香港人民币存款连续3个月录得下跌,星展报告指出,过往两年占比高达7成的企业人民币存款不再为带动香港人民币存款增长的动力,可能窒碍香港离岸人民币发展,认为目前是检讨个人兑换人民币限额的时机.
--首批总额200亿元人民币的21只人民币合格境外机构投资者(RQFII)基金普遍滞销,市传首次开卖期已届满的18只产品,只卖出约一半.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。