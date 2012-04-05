《香港报摘》--经济日报4月5日

* 要闻版头条:

--美国联储局降低加推量宽政策的憧憬,美国服务业经济逊预期,连同忧虑欧洲衰退及西班牙拍债结果失望,避险意识升温,美元及日圆上升,商品及金融股急泻,拖累欧美为首环球股市重挫.

* 其他:

--多间证券商皆预期中国首季GDP(国内生产总值),将较去年第四季的8.9%放慢,当中花旗较悲观,以撇除季节性因素预测,首季按年增长仅6.8%,为2008年末以来的新低.

--香港人民币存款连续3个月录得下跌,星展报告指出,过往两年占比高达7成的企业人民币存款不再为带动香港人民币存款增长的动力,可能窒碍香港离岸人民币发展,认为目前是检讨个人兑换人民币限额的时机.

--首批总额200亿元人民币的21只人民币合格境外机构投资者(RQFII)基金普遍滞销,市传首次开卖期已届满的18只产品,只卖出约一半.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 杨淑祯

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