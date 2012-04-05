《香港重要政经日程》--4月5日-4月12日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
=====================今日香港主要政经消息==========================
4月5日(四)
--10:30 汇丰公布香港3月份采购经理指数(PMI).
=====================近日香港主要政经消息===========================
4月6日(五)
-- 复活节假期,金融市场休市.
4月9日(一)
-- 复活节假期,金融市场休市.
4月10日(二)
-- 香港公布截至3月底外汇储备资产.
--09:00 中国民生银行(1988.HK)在北京召开股东大会.
*4月11日(三)
--09:00 中兴通讯(0763.HK)在深圳召开股东大会.
*4月12日(四)
--10:00 广州药业股份(0874.HK)在广州召开股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 黄运涛
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。