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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 08:12 BJT

《香港重要政经日程》--4月5日-4月12日

=====================今日香港主要政经消息==========================

4月5日(四)

--10:30 汇丰公布香港3月份采购经理指数(PMI).

=====================近日香港主要政经消息===========================

4月6日(五)

-- 复活节假期,金融市场休市.

4月9日(一)

-- 复活节假期,金融市场休市.

4月10日(二)

-- 香港公布截至3月底外汇储备资产.

--09:00 中国民生银行(1988.HK)在北京召开股东大会.

*4月11日(三)

--09:00 中兴通讯(0763.HK)在深圳召开股东大会.

*4月12日(四)

--10:00 广州药业股份(0874.HK)在广州召开股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 黄运涛

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