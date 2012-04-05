〔中港个股〕紫金矿业向Norton Gold Fields发出收购提议,交易额约2亿澳元

路透香港4月5日电---中国金矿企业--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)发布公告称,已向Norton Gold Fields LimitedNGF.AX提出一项意向性收购建议,交易额约2亿澳元.

公告称,紫金矿业提出以每股0.25澳元现金加派发特别股息每股0.02澳元的方式收购该公司.

紫金矿业的收购提议仍要满足许多条件,如完成尽职调查、获得澳大利亚政府的外来投资审核局(Foreign Investment Review Board)批准、获得中国监管部门批准、取得公司至少50.1%的股份等.

Norton主要在澳大利亚从事开采黄金和勘探金矿的业务.紫金矿业发出收购提议前,已拥有前者约17%的股份.

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