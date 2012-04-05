〔中港个股〕紫金矿业向Norton Gold Fields发出收购提议,交易额约2亿澳元

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港4月5日电---中国金矿企业--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)发布公告称,已向Norton Gold Fields LimitedNGF.AX提出一项意向性收购建议,交易额约2亿澳元.
公告称,紫金矿业提出以每股0.25澳元现金加派发特别股息每股0.02澳元的方式收购该公司.
紫金矿业的收购提议仍要满足许多条件,如完成尽职调查、获得澳大利亚政府的外来投资审核局(Foreign Investment Review Board)批准、获得中国监管部门批准、取得公司至少50.1%的股份等.
Norton主要在澳大利亚从事开采黄金和勘探金矿的业务.紫金矿业发出收购提议前,已拥有前者约17%的股份.
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--发稿 黄运涛; 审校 曾祥进
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。