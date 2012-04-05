《香港报摘》--其他报纸重要消息4月5日

* 明报

--根据联交所资料,由新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤家族控股的私人公司,于上月增持间接持有周大福珠宝(1929.HK)及新世界系多间公司的CTF Capital 的6.45%股权,涉及相当于市值近70亿港元的资产.

--富力地产(2777.HK)公布,3月份销售金额达30亿元人民币,按月增长25%,按年则增长36%.首季度合计,富力录得总销售收入66.28亿元人民币.

* 星岛日报

--中远控股(1919.HK)兼母公司中远集团董事长魏家福表示,远洋运输行业已开始复苏,但复苏进程取决于世界各国经济走向.

* 苹果日报

--福田实业(0420.HK)控股权易手,福田宣布配售新股予央企中国中纺集团,集资5.11亿元主要用作偿还公司债务.

--评级机构标准普尔两日内调低两只内房股评级,其中恒盛地产(0845.HK)因今年内大量短债将到期,其非受限现金亦下降,故将其高级无抵押信贷评级由B+降至B,评级展望为负面.

* 东方日报

--联交所股权变动资料显示,中国建材(3323.HK)于3月23日获德银增持2,871.3万股,每股平均价8.848港元,涉资约2.54亿港元,持好仓增至6.11%.

--联交所股权变动资料显示,金隅股份(2009.HK)于3月28日被瑞银减持212.39万股,每股平均价5.842港元,套现1,240.8万港元,持好仓降至5.99%.

--人民币兑美元的波动区间,冀于今年由现时的0.5%,扩至0.7%或0.75%.有银行家估计,基于政治因素,人行可能于第二季扩大人民币汇率波动区间.

* 文汇报

--重庆市长黄奇帆表示,到2015年重庆将形成2亿台笔记本电脑的产量,产值可达1万亿元人民币.

* 大公报

--远东环球(0830.HK)主席兼非执行董事周勇表示,公司今年恢复派息,派息率不低于30%;又指公司获中建筑(3311.HK)收购后,会继续提高北美等地的海外业务比重,由于手头现金充足加之无负债,暂无母公司注资需要.

--据国际机场协会(ACI)刚公布最新数据,2011年全球第一大货运机场,仍然是由香港国际机场蝉联桂冠,以397万吨力压排第二的美国田纳西州的孟菲斯机场,比后者多出5.1万吨.这是香港国际机场连续第二年荣登此宝座.

--整理 萧萍; 审校 黄运涛/杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]