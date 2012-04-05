《香港报摘》--其他报纸重要消息4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 明报
--根据联交所资料,由新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤家族控股的私人公司,于上月增持间接持有周大福珠宝(1929.HK)及新世界系多间公司的CTF Capital 的6.45%股权,涉及相当于市值近70亿港元的资产.
--富力地产(2777.HK)公布,3月份销售金额达30亿元人民币,按月增长25%,按年则增长36%.首季度合计,富力录得总销售收入66.28亿元人民币.
* 星岛日报
--中远控股(1919.HK)兼母公司中远集团董事长魏家福表示,远洋运输行业已开始复苏,但复苏进程取决于世界各国经济走向.
* 苹果日报
--福田实业(0420.HK)控股权易手,福田宣布配售新股予央企中国中纺集团,集资5.11亿元主要用作偿还公司债务.
--评级机构标准普尔两日内调低两只内房股评级,其中恒盛地产(0845.HK)因今年内大量短债将到期,其非受限现金亦下降,故将其高级无抵押信贷评级由B+降至B,评级展望为负面.
* 东方日报
--联交所股权变动资料显示,中国建材(3323.HK)于3月23日获德银增持2,871.3万股,每股平均价8.848港元,涉资约2.54亿港元,持好仓增至6.11%.
--联交所股权变动资料显示,金隅股份(2009.HK)于3月28日被瑞银减持212.39万股,每股平均价5.842港元,套现1,240.8万港元,持好仓降至5.99%.
--人民币兑美元的波动区间,冀于今年由现时的0.5%,扩至0.7%或0.75%.有银行家估计,基于政治因素,人行可能于第二季扩大人民币汇率波动区间.
* 文汇报
--重庆市长黄奇帆表示,到2015年重庆将形成2亿台笔记本电脑的产量,产值可达1万亿元人民币.
* 大公报
--远东环球(0830.HK)主席兼非执行董事周勇表示,公司今年恢复派息,派息率不低于30%;又指公司获中建筑(3311.HK)收购后,会继续提高北美等地的海外业务比重,由于手头现金充足加之无负债,暂无母公司注资需要.
--据国际机场协会(ACI)刚公布最新数据,2011年全球第一大货运机场,仍然是由香港国际机场蝉联桂冠,以397万吨力压排第二的美国田纳西州的孟菲斯机场,比后者多出5.1万吨.这是香港国际机场连续第二年荣登此宝座.
--整理 萧萍; 审校 黄运涛/杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。