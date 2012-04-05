〔港报社评〕关心子女与家佣相处方式--星岛日报4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
有调查发现香港儿童部分缺乏礼貌,原因或与家长缺乏身教.调查列出学童十大无礼行为,排首位是儿童对外佣,长者及父母,甚少说谢谢.家长身教是培养小朋友品格最有效的方法,然而,不少父母工作压力大,唯有倚赖家佣照顾子女,以及期望学校可以协助管教.儿童缺乏礼貌,可能只是成长环境下出现的其中一个问题.
香港聘用家佣成风,不少普通家庭,由于夫妇都要外出工作,唯有雇用外佣协助,这些家庭虽然不是大富之家,但小朋友自小有佣人照顾成长,容易养成倚赖性格,不擅独立解决问题.从家佣角度,小孩子是服务对象,有需要照顾周到,小朋友衣来伸手,饭来张口,成为份内之事,自然不觉得需要多谢,家佣也不会作出要求.
要改变这种情况,最好当然是父母能够亲自教导,或至少增加与子女接触时间,然而,另外要改变家佣与子女的关系,譬如向家佣明言,要求子女必须自行照顾生活上某些需要,同时还要向子女说明规则,协议遵守.雇主与佣人的相处,同样是身教的教材.如果雇主能够适当尊重外佣,子女看在眼中,自然明白尊重他人的重要.
其实,如何照顾儿童的知识有很大需求,而且涉及儿童心理等很多因素,未必人人可以自行掌握,家教组织可以考虑收集相关的实用资讯,加以宣传推广,方便家长参考.(A06)
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。