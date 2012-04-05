〔港报社评〕关心子女与家佣相处方式--星岛日报4月5日

有调查发现香港儿童部分缺乏礼貌,原因或与家长缺乏身教.调查列出学童十大无礼行为,排首位是儿童对外佣,长者及父母,甚少说谢谢.家长身教是培养小朋友品格最有效的方法,然而,不少父母工作压力大,唯有倚赖家佣照顾子女,以及期望学校可以协助管教.儿童缺乏礼貌,可能只是成长环境下出现的其中一个问题.

香港聘用家佣成风,不少普通家庭,由于夫妇都要外出工作,唯有雇用外佣协助,这些家庭虽然不是大富之家,但小朋友自小有佣人照顾成长,容易养成倚赖性格,不擅独立解决问题.从家佣角度,小孩子是服务对象,有需要照顾周到,小朋友衣来伸手,饭来张口,成为份内之事,自然不觉得需要多谢,家佣也不会作出要求.

要改变这种情况,最好当然是父母能够亲自教导,或至少增加与子女接触时间,然而,另外要改变家佣与子女的关系,譬如向家佣明言,要求子女必须自行照顾生活上某些需要,同时还要向子女说明规则,协议遵守.雇主与佣人的相处,同样是身教的教材.如果雇主能够适当尊重外佣,子女看在眼中,自然明白尊重他人的重要.

其实,如何照顾儿童的知识有很大需求,而且涉及儿童心理等很多因素,未必人人可以自行掌握,家教组织可以考虑收集相关的实用资讯,加以宣传推广,方便家长参考.(A06)