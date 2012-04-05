〔港报财经评论〕民企老板十字路口--信报4月5日

民企老板十字路口 /习广思

相对去年”浑水摸鱼”、”穆迪红旗”,近期的民企风暴对许多投资者来说才是高潮.首先要提的是,几次民企风暴涉及二三线股,有良民被枉杀,也有人侥幸甩难,但股价暴跌、基金洗仓,当中除了民企缺乏管治而令信心动摇外,亦涉及相关股流动性的问题,即基金投资者有货源,亦有清洗式抛售的能耐.其次,这轮民企风暴发生在业绩高峰期,众多半新股核数师跳船,昨天因今天果,凑上市或者”侧侧膊”,今要认真查数而倾唔掂数,最终才会跳船.只不过,半新股数目众多,以致跳船事件特别多,加上中国内地经济周期回落,混账民企亦因此特别多.这次业绩期以至民企风暴,隐约令人看到的是中国公司的种种疑难杂症,过去一直处于潜伏期,如今一次过爆发.高危民企、高负债、高杠杆、高存货,还有低质公司、低现金流、低透明度、低质管理,这些问题一次过暴露在投资者面前.然而,这次洗礼也象征中国民企进入一个洗牌局面,过去一直沿用的模式走到一个转捩点,甚至乎是临界点.而这个所谓模式,就是企业持续地希望把利润”最大化”,追求最高增长、最高杠杆、最大利润,把企业在最短时间内达到最大的一个规模效益,只因中国地大物博,竞争激烈,弱肉强食,管理层或不甘心慢慢爬.

因此,内房管理层最敢冲,借钱借到尽,希望捱过调控这一关.运动鞋左抄右抄、胶水外露,产品劣质,但透过分销商,再透过授权分销商,大幅扩大销售网络.在其他零售股,或者高负债股身上都可找到相关特点.这种”最大化”是业务模式,也是某种管理思维,在经济上升周期时,把增长加速扩大.但当经济逆转,管理层经验却未必足够,招架不住时便将所有问题表露无遗.高负债企业面对资金链风险,高存货公司去不了货,应收账急剧上升,现金流恶化,考验一直够勇敢冲的民企老板.仍然无法肯定,但绿城(3900.HK)的说法,令人看到民企老板们面对一个十字路口.

绿城是最高危,几乎是爆煲赔率最低的内房股.2009年5月,金融危机后,主席宋卫平说: “绿城的负债都会很高,上市前更加高,有400%,但只要迅速开发就不会有任何风险.”你知道,他不是大口气,他是真的这样想.三年来,绿城都没有改变过高杠杆营运策略,但屡传破产、卖盘、退市.绿城副主席寿柏年日前对传媒坦白承认,公司有打算集资,另外将不再通过高负债率来追求规模扩张,希望负债比率能降至100%,将来再进一步降至60-70%.(B02)

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市静小心假突破 /苏子

德国经济研究所、法国国家统计局及意大利国家统计局此三大欧洲经济机构在本周二发表季度经济展望报告,报告预测欧罗区今年首季经济会收缩0.2%,到本季结束时则为零增长.然而,欧罗区的CPI在3月底则较上年同期上升2.6%,即使预期到6月底及9月底会略为回落至2.4%及2.2%,但整体仍高于欧洲央行的2%控制通胀上限目标水平.上述的报告清楚反映目前欧罗区不止有欧债危机的威胁,同时亦有极高机会陷入滞胀阶段,而这将令欧洲央行难以在货币政策上作出明智果断的决定,结果将令欧罗汇价的走势变得更难预测,原因是以目前欧罗区的经济表现如此差劲来看,欧洲央行根本更需要继续保持目前的超低息政策.然而,欧罗区的通胀却有继续恶化的迹象,令市场有藉口炒作欧洲央行或因为稍后欧罗区所公布的经济数据较市场为佳而有加息的机会,从而对欧罗汇价构成一定的支持力,再出现跌不下去的走势.

前晚欧洲收市时,欧罗兑美元仍处于1.3330水平,随后受到联储局公布FOMC最新的会议纪录显示,联储局再推出新一轮QE措施的可能性不高所影响而急挫,并且成功跌破1.3250/1.3285的短线关键支持区,以及一度微破20天SMA支持,低见1.3211才喘定跌势,最后收市时微升至20天SMA以上.昨天亚洲入市后,欧罗兑美元所造的高位已是前天的1.3235收市价附近,随后因乏力企稳在上日的收市价以上波动而面对新一轮抛售压力,使汇价在再次失守20天SMA支持以下后,可以一举跌破上日的1.3211低位及1.32关口,一度低见1.3180才能止跌回稳.理论上,欧罗兑美元若能在昨天欧洲市及美国市承接前晚欧洲收市后至昨天亚洲市的大弱势,并且在收市时更呈现大阴烛不利形态,后市欧罗兑美元的走势实在不宜乐观,1.30心理关口势必面临严峻考验.

不过,在复活节假期前的清静市况里,汇市出现假突破的可能性绝对不能排除,故即使昨晚欧罗兑美元可以成功低收,亦要提防今日会否只是再多跌少许便出现V型反弹,使日线图呈现双日转向的利好形态.假如前晚欧罗兑美元跌破1.3250/1.3285支持区后的走势被证实为假突破的话,那便几可肯定后市汇价的走势势必在市场一片看淡声中向上作出重大突破.此外,宜留意昨晚美国市欧罗兑美元能否在亚洲市及欧洲市早段失守20天SMA支持后,成功以大阴烛形态进一步跌至100天SMA支持以下了.如昨晚美国市汇价一直未见成功跌破100天SMA支持,并且更以锤头利好形态返回20天SMA以上收市,宜暂时放弃建立欧罗兑美元短仓策略.(B08)