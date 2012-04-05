〔港报财经评论〕求稳淘金选股法--经济日报4月5日

求稳淘金选股法 /林瑞芬

港股昨日休市,周二恒指收报20,790点,升1.31%,短线料20,000-21,000上落区反覆.今日则想同大家分享”求稳淘金拣股法”.美股周二因QE3推出未有望而回,走向等候周五公布的就业报告指引.中国内地则有将QFII及RQFII投资额度提升利好消息,又传减RRR,或对A股复市支持.据国家发改委副主任张晓强在4月3日中午的主题午餐会《世界经济展望2012:确定性与不确定性》上透露初步资料,一季度中国GDP增长约8.4%.配合以反映大型国企为主的官方版制造业PMI,于3月份报53.1%,较2月上升2.1%提示.以大型国企为首的推动经济浪较为明朗化,GDP一下子跌到早前温总所定7.5%的可能性不强,今年最终埋单计,GDP也不大可能达7.5%也是大概事.

不过,从非官方即汇丰的PMI数据反映,中、小企在经济转型及外围冷风下缺乏阿爷支援下,始终感受冷风吹袭,侧面启示中、小企将进入汰弱留强战,民企、中、小企业绩将分高下,这对香港股民来讲,折射出拣股更为重要的信息.老实讲,都不能一一摸通上市公司如何应对经济转型等因素,企业利润及财务仍然处多变状况中,买卖中、小型股份确是要多份审慎,追求企业能提供稳定收入为上.且看大户都会中招,如富达国际3月8日申报以每股1.4港元增持霸王集团(1338.HK)4,322万股终认赔,于3月28日申报以每股0.936港元先减持402万股.该股周二收0.85港元.今时今日,”求稳淘金拣股法”,拣股范围收窄至国企上,就要摸底业务性质能否让利润稳,也要摸底经营现金流.经一番摸底,中航信(0696.HK)合要求.公司去年度收入录得36.72亿人民币,按年增加20.2%.纯利录得10.47亿元人民币,按年增长17.1%,每股盈利36分人民币,末期息12分人民币,派息比率33.6%.业务性质与港交所(0388.HK)有些类同,港交所主要服务金融市场的软件,而中航信息则服务航空市场的软件.只要香港交易畅旺,港交所在前期固定资产投入后边际利润更大.而只要中国内地航空业畅旺,中航信息就得益.

从去年度业绩分析显示,公司成功拓展盈利来源,对平衡及稳定收入有利.所见公司收入以往主要侧重航空信息技术服务,2009年度所占整体比重达69%,但至2011年度降至61.5%左右.相反,数据网络及其他的占比由2009年度的21%升至2011年度28%.数据网络包括分销信息技术服务、机场信息技术服务、航空货运物流信息技术服务及旅游产品分销服务.(010)

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温总暗批暴利,内银料受打压 /余少文

九家香港上市的内银股去年盈利合计高达7,734亿元人民币,不少人指摘是暴利.而温总近日直指中国内地银行太容易赚钱,似乎想打破国有银行垄断地位,加快金融改革,内银股盈利增长将会放缓.内银股去年盈利增长只有28%至7,734亿元人民币,少于2010年的32%增长,但平均每股NAV增长19%至3.8元人民币.最赚钱继续是工商银行(1398.HK)的2,083亿元人民币,建设银行(0939.HK)赚1,693亿元人民币排第二位,中国银行(3988.HK)较农业银行(1288.HK)多赚23亿元人民币而分列三、四位,但农行今年有机会爬头进占第三位.而四大行去年合计赚6,236亿元人民币,占九行盈利81%,及占H股去年盈利比重48%.

内银股今年是业绩复修年,要消化近年新增贷款急增所带来的问题,内银股近年也要集资来提高资本充足率.而近日亦指出内银股过去动辄超过20%的盈利增长,应该会结束,今年盈利增速将会放缓至10%.而彭博综合证券商预测数字,更料九行今年每股盈利平均增长可能只有8%,未来三年每股盈利复式增长也只有10%,内银股缺乏高增长,股价今年表现或会跑输大市.内银股除了面对盈利增速放缓外,也可能要面对中国的打压,因为两会期间已有人大或政协指银行股赚取暴利,虽被人民银行行长周小川否定.但国务院总理温家宝日前表示,中国内地银行获得利润太容易,是因为少数几大银行处于垄断地位,只能到这些银行贷款才获得资金,故推动民营资本进入金融,是要打破垄断,中国已经统一了这个思想,温州为金融改革试点,有些成功便在全国推广.

然而,中国认为的垄断,往往是过去希望壮大一些企业,以便走到国际舞台,成为国际巨业,如早年石油股,目前的银行也开始走出中国内地,问题根本是中国政策所造成.若然要修复这问题,难以跟石油行业般设立暴利税,只能加快利率市场化及加强竞争,才能改善问题.而九行去年净息差由2.12%-3.36%不等,平均达2.8%,这个近年的高净息差今年或者难以再见,银行老总也认为今年要维持去年高净息差有一定难度.其实,利率市场化已放在十二五规划,相信今年会加快进度,惟相信大型银行始终其有优势,只是银监会提出的新监管标准,迟迟未出台,即使大部分已为市场所预期,仍会为内银股添不明朗因素.但从乐观角度来看,中国内地金融改革不一定令内银股盈利倒退,如一直指中国移动(0941.HK)盈利只有单位数增长,只要维持高息策略,依然有吸引力,尤其内银股息率较中移动更高.即使内银股今年盈利增速放缓至单位数,预测PE平均约6倍,预测息率平均5厘,即使扣除10%股息税还有4.5厘.(011)