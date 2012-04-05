〔港报财经评论〕求稳淘金选股法--经济日报4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
求稳淘金选股法 /林瑞芬
港股昨日休市,周二恒指收报20,790点,升1.31%,短线料20,000-21,000上落区反覆.今日则想同大家分享”求稳淘金拣股法”.美股周二因QE3推出未有望而回,走向等候周五公布的就业报告指引.中国内地则有将QFII及RQFII投资额度提升利好消息,又传减RRR,或对A股复市支持.据国家发改委副主任张晓强在4月3日中午的主题午餐会《世界经济展望2012:确定性与不确定性》上透露初步资料,一季度中国GDP增长约8.4%.配合以反映大型国企为主的官方版制造业PMI,于3月份报53.1%,较2月上升2.1%提示.以大型国企为首的推动经济浪较为明朗化,GDP一下子跌到早前温总所定7.5%的可能性不强,今年最终埋单计,GDP也不大可能达7.5%也是大概事.
不过,从非官方即汇丰的PMI数据反映,中、小企在经济转型及外围冷风下缺乏阿爷支援下,始终感受冷风吹袭,侧面启示中、小企将进入汰弱留强战,民企、中、小企业绩将分高下,这对香港股民来讲,折射出拣股更为重要的信息.老实讲,都不能一一摸通上市公司如何应对经济转型等因素,企业利润及财务仍然处多变状况中,买卖中、小型股份确是要多份审慎,追求企业能提供稳定收入为上.且看大户都会中招,如富达国际3月8日申报以每股1.4港元增持霸王集团(1338.HK)4,322万股终认赔,于3月28日申报以每股0.936港元先减持402万股.该股周二收0.85港元.今时今日,”求稳淘金拣股法”,拣股范围收窄至国企上,就要摸底业务性质能否让利润稳,也要摸底经营现金流.经一番摸底,中航信(0696.HK)合要求.公司去年度收入录得36.72亿人民币,按年增加20.2%.纯利录得10.47亿元人民币,按年增长17.1%,每股盈利36分人民币,末期息12分人民币,派息比率33.6%.业务性质与港交所(0388.HK)有些类同,港交所主要服务金融市场的软件,而中航信息则服务航空市场的软件.只要香港交易畅旺,港交所在前期固定资产投入后边际利润更大.而只要中国内地航空业畅旺,中航信息就得益.
从去年度业绩分析显示,公司成功拓展盈利来源,对平衡及稳定收入有利.所见公司收入以往主要侧重航空信息技术服务,2009年度所占整体比重达69%,但至2011年度降至61.5%左右.相反,数据网络及其他的占比由2009年度的21%升至2011年度28%.数据网络包括分销信息技术服务、机场信息技术服务、航空货运物流信息技术服务及旅游产品分销服务.(010)
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温总暗批暴利,内银料受打压 /余少文
九家香港上市的内银股去年盈利合计高达7,734亿元人民币,不少人指摘是暴利.而温总近日直指中国内地银行太容易赚钱,似乎想打破国有银行垄断地位,加快金融改革,内银股盈利增长将会放缓.内银股去年盈利增长只有28%至7,734亿元人民币,少于2010年的32%增长,但平均每股NAV增长19%至3.8元人民币.最赚钱继续是工商银行(1398.HK)的2,083亿元人民币,建设银行(0939.HK)赚1,693亿元人民币排第二位,中国银行(3988.HK)较农业银行(1288.HK)多赚23亿元人民币而分列三、四位,但农行今年有机会爬头进占第三位.而四大行去年合计赚6,236亿元人民币,占九行盈利81%,及占H股去年盈利比重48%.
内银股今年是业绩复修年,要消化近年新增贷款急增所带来的问题,内银股近年也要集资来提高资本充足率.而近日亦指出内银股过去动辄超过20%的盈利增长,应该会结束,今年盈利增速将会放缓至10%.而彭博综合证券商预测数字,更料九行今年每股盈利平均增长可能只有8%,未来三年每股盈利复式增长也只有10%,内银股缺乏高增长,股价今年表现或会跑输大市.内银股除了面对盈利增速放缓外,也可能要面对中国的打压,因为两会期间已有人大或政协指银行股赚取暴利,虽被人民银行行长周小川否定.但国务院总理温家宝日前表示,中国内地银行获得利润太容易,是因为少数几大银行处于垄断地位,只能到这些银行贷款才获得资金,故推动民营资本进入金融,是要打破垄断,中国已经统一了这个思想,温州为金融改革试点,有些成功便在全国推广.
然而,中国认为的垄断,往往是过去希望壮大一些企业,以便走到国际舞台,成为国际巨业,如早年石油股,目前的银行也开始走出中国内地,问题根本是中国政策所造成.若然要修复这问题,难以跟石油行业般设立暴利税,只能加快利率市场化及加强竞争,才能改善问题.而九行去年净息差由2.12%-3.36%不等,平均达2.8%,这个近年的高净息差今年或者难以再见,银行老总也认为今年要维持去年高净息差有一定难度.其实,利率市场化已放在十二五规划,相信今年会加快进度,惟相信大型银行始终其有优势,只是银监会提出的新监管标准,迟迟未出台,即使大部分已为市场所预期,仍会为内银股添不明朗因素.但从乐观角度来看,中国内地金融改革不一定令内银股盈利倒退,如一直指中国移动(0941.HK)盈利只有单位数增长,只要维持高息策略,依然有吸引力,尤其内银股息率较中移动更高.即使内银股今年盈利增速放缓至单位数,预测PE平均约6倍,预测息率平均5厘,即使扣除10%股息税还有4.5厘.(011)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。