〔港报社评〕与何君尧商榷:协助村民维权须给正确信息--明报4月5日

香港政府由本月开始,启动处理新界村屋僭建物的程序,部分村民反弹,基于部分村民教育程度不高,对合法权益较难掌握,协助村民维权的人,首要给村民提供正确信息.若村民接收了不正确信息,下了错误决定而付出代价,对他们而言并不公平,不幸地,目前一些情况,使人看到这种操作和趋势.

屯门乡事委员会主席何君尧认为同样政策自愿指申报做法不适用于市区建筑,故政策带有歧视,好像要新界村民认错,签认罪书云云,所以他一再呼吁村民不要申报.另外,有乡事派人物公然说,若政府坚持执法,会动员村民拼命.若说到以武力对抗政府执法,事态反而简单,因为香港是法治之区,相信执法部门可以有效处理,反而是何君尧的说法值得讨论.

香港大学法律学院院长陈文敏批评何君尧的说法,认为这种强词夺理的理据只会惹人反感,这等于说人家违法我亦可违法,何君尧身为律师会会长,没理由不明这简单的道理,但愿他不要盲目地维护原居民的利益”.

香港崇尚法治,何君尧以专业知识协助村民运用法律保护权益,无可非议,但是若偏离政策原意,有意无意之间使村民认知失焦,则这样的协助是否恰当,就值得商榷.乡议局应透过诉讼彻底解决这个争议,不要再拖泥带水下去,让新界原居民统一认知,知道村屋高度什么是合法,什么是不合法,大家按法庭裁决去做,社会就不用为这个问题持续内耗下去.(A03)