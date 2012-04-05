〔港报社评〕联储局短期不推QE3非坏事--文汇报4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
美国联储局公布的3月份货币政策会议纪录,显示目前美国经济状况无需实施进一步的刺激措施.事实上,联储局不推QE3,说明美国经济状况正在好转,市场应逐渐适应新的经济环境,未来支撑股市的力量将会由热钱改为实体经济增长.除非经济再度出现逆转,否则在短期内重推QE3的机会应该不大.
经过两轮量化宽松的刺激后,美国经济正在稳步复苏,截至3月份全美初次申领失业救济人数环比下降至34万8千人,创下2008年2月以来的新低,反映实体经济逐渐恢复动力.在美国经济回暖之下,目前推出第三轮量化宽松政策不但没有必要,而且更会冲击美元稳定,引发国际社会的抨击.
然而,由于在过去市场走势主要受到量化宽松政策的主导,出现了经济愈差,放水愈多,股市愈好的现象.因此,当联储局监于美国经济回稳而暂缓推出第三轮量化宽松政策,反被视为不利消息引发了环球股市的下挫.
美国已进入大选年,保持经济增长,失业回落仍然是白宫的要务,联储局肯定要全面配合,未来假如经济再发生震荡也不能排除重推量化宽松的机会,但以目前美国以及欧洲等国家的复苏势头而言,重推的必要性确实已在不断降低.随着全球逐渐复苏,未来支撑股市的力量将会逐渐由增加流动性转为实体经济增长,市场应适应新的经济环境,改变以往经济愈差股市愈好的惯性思维.(A02)
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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