〔港报社评〕联储局短期不推QE3非坏事--文汇报4月5日

美国联储局公布的3月份货币政策会议纪录,显示目前美国经济状况无需实施进一步的刺激措施.事实上,联储局不推QE3,说明美国经济状况正在好转,市场应逐渐适应新的经济环境,未来支撑股市的力量将会由热钱改为实体经济增长.除非经济再度出现逆转,否则在短期内重推QE3的机会应该不大.

经过两轮量化宽松的刺激后,美国经济正在稳步复苏,截至3月份全美初次申领失业救济人数环比下降至34万8千人,创下2008年2月以来的新低,反映实体经济逐渐恢复动力.在美国经济回暖之下,目前推出第三轮量化宽松政策不但没有必要,而且更会冲击美元稳定,引发国际社会的抨击.

然而,由于在过去市场走势主要受到量化宽松政策的主导,出现了经济愈差,放水愈多,股市愈好的现象.因此,当联储局监于美国经济回稳而暂缓推出第三轮量化宽松政策,反被视为不利消息引发了环球股市的下挫.

美国已进入大选年,保持经济增长,失业回落仍然是白宫的要务,联储局肯定要全面配合,未来假如经济再发生震荡也不能排除重推量化宽松的机会,但以目前美国以及欧洲等国家的复苏势头而言,重推的必要性确实已在不断降低.随着全球逐渐复苏,未来支撑股市的力量将会逐渐由增加流动性转为实体经济增长,市场应适应新的经济环境,改变以往经济愈差股市愈好的惯性思维.(A02)