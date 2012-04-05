〔港报社评〕保留QE3幻想,摆弄政策弹性--信报4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
美国联储局发布公开市场委员会3月13日会议纪要,显示无意进行更多债券购买计划,使联储局推出QE3的预期进一步降温.照当前美国经济复苏形势看,本月底举行的议息决策例会,相信联储局也不会有新一轮的宽松措施动作.
会议纪要指出,基于今年1月和2月就业市场改善速度快于去年第四季,首次申请失业救济人数持续下降,家庭实际可支配收入增加,制造业活动继续扩张,使推出新一轮资产购置计划的支持度较上次会议进一步减弱.
然而,经济增速反覆的风险无疑也存在,其一是房地产市场”触底”的稳定性基础脆弱.如今抵押贷款的违约率明显下降,但建筑开支,新屋销售仍然于低位徘徊.2月新屋开工数量环比下跌1.1%,房地产市场反覆未稳,制约了投资对经济增长的贡献.另一方面,消费虽好转,但就业市场依然有隐忧.
贝南奇认为,要进一步改善就业,便需要加快经济增长速度,继续维持宽松政策,这番话一度刺激市场对联储局推出QE3的预期升温.看深一层,目下美国失业率由去年1月9%,下降至今年2月8.3%.不过,劳动参与率依然低企,持续退出劳动力市场的人口趋势整体不变.另一方面,长期失业的劳动力,占总失业人口比重自2010年以来,一直徘徊约40%水平,2月为42.6%,较1983年经济低沉时39%还高.可以说,劳动参与率下降,长期失业人口占总失业量比例改善速度缓慢,难免令人对就业市场继续好转产生疑虑.
很明显,美国消费动力改善,若得到就业市场好转支撑,则QE3出台的概率继续弱化.照目前形势看,从贝南奇日前讲话到昨天公开的3月上旬会议纪要,以”改善失业”作为进一步推出宽松措施的”缺口”,令市场对QE3的幻想不灭,联储局也据此继续摆弄货币政策的弹性.(A02)
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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