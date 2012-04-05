〔港报社评〕民企洗仓潮,厘清真相再下药--经济日报4月5日

香港股市刮起民企风暴,惟以此断言香港上市规则太松,需尽速收紧,则可能断错症,更有水至清则无鱼之虞.监管当局须监察涉事民企是否造假,并加强对中介人,保荐人等专业人士监管,提高披露为本市场水平,保障投资者.

近期出事民企不只新上市企业,部分已在港上市数年.民企风暴底因可能有三.一,上市前造假帐.故若现便断言,上市规则太松需要收紧,未必对症下药之余,还可能损害港股活力.二,上市后造假帐.有民企核数师突辞任,有民企忽押后公布业绩,个中底因为何,涉事民企尚未提出具说服力解释,故确令外界质疑部分民企或涉造假,证监会有需要跟进.其三,经济逆境令民企业绩大倒退.中国民企近20年才崛起,企业管治难免落后.在去年市场不景气下,民企如遭大浪冲击,经营困难,部分更业绩大倒退,令投资者仓忙走避,触发洗仓.

上述仍属表象,监管当局务须跟进,调查,分析,若发现有违规造假,固须采取行动,亦要藉机检讨香港对民企上市与监管,是否适切.香港市场以披露为本,但前提是投资者能掌握确切资讯.那针对上市前后可能造假,监管当局要收紧对保荐人,中介人等的监管,加重他们包括法律上的责任,令他们做好把关的专业职责.证监会进行有关保荐人的改革,此正是改进良机.

此外,即使无关造假,民企的企业管治与透明度亦应提高.监管当局应要求上市民企披露更多,更详尽资料,尤其涉及盈利急变,更要早发盈警,令投资者及时作投资决定.香港连续三年成全球最大新股上市集资中心,要吸引更多公司来港上市固然重要,但公司质素亦不能忽略,监管当局要查清民企风暴底因,对症下药.只有质量并重,令股市有活力,又保障投资者利益,才有利股市长远发展.(A06)