〔港报社评〕民企洗仓潮,厘清真相再下药--经济日报4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
香港股市刮起民企风暴,惟以此断言香港上市规则太松,需尽速收紧,则可能断错症,更有水至清则无鱼之虞.监管当局须监察涉事民企是否造假,并加强对中介人,保荐人等专业人士监管,提高披露为本市场水平,保障投资者.
近期出事民企不只新上市企业,部分已在港上市数年.民企风暴底因可能有三.一,上市前造假帐.故若现便断言,上市规则太松需要收紧,未必对症下药之余,还可能损害港股活力.二,上市后造假帐.有民企核数师突辞任,有民企忽押后公布业绩,个中底因为何,涉事民企尚未提出具说服力解释,故确令外界质疑部分民企或涉造假,证监会有需要跟进.其三,经济逆境令民企业绩大倒退.中国民企近20年才崛起,企业管治难免落后.在去年市场不景气下,民企如遭大浪冲击,经营困难,部分更业绩大倒退,令投资者仓忙走避,触发洗仓.
上述仍属表象,监管当局务须跟进,调查,分析,若发现有违规造假,固须采取行动,亦要藉机检讨香港对民企上市与监管,是否适切.香港市场以披露为本,但前提是投资者能掌握确切资讯.那针对上市前后可能造假,监管当局要收紧对保荐人,中介人等的监管,加重他们包括法律上的责任,令他们做好把关的专业职责.证监会进行有关保荐人的改革,此正是改进良机.
此外,即使无关造假,民企的企业管治与透明度亦应提高.监管当局应要求上市民企披露更多,更详尽资料,尤其涉及盈利急变,更要早发盈警,令投资者及时作投资决定.香港连续三年成全球最大新股上市集资中心,要吸引更多公司来港上市固然重要,但公司质素亦不能忽略,监管当局要查清民企风暴底因,对症下药.只有质量并重,令股市有活力,又保障投资者利益,才有利股市长远发展.(A06)
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