版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 09:37 BJT

〔香港股市〕开盘跌1.5%,中资股领跌

路透香港4月5日电---香港股市周四低开,中资股领跌;就在前一日美国联邦储备理事会(美联储)让投资者对新一轮量化宽松的希望降温,而西班牙公债标售结果疲弱,也让人再度担忧欧元区债务危机.

恒生指数.HSI开盘下跌1.5%报20,479.27点.恒生国企指数.HSCE开盘跌2.22%至10,618.18点.(完)

--编译 郑茵;审校 龚芳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐