〔银行观点〕香港首季经济料仅增1.7%,为2009年第三季来最低--恒生银行

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港4月5日电---香港恒生银行(0011.HK)的研究报告称,出口减慢、消费回软及库存减少,意味今年上半年香港经济增长前景不容乐观,估计首季经济增长仅有1.7%,为2009年第三季以来最低.
不过,报告称,随着欧元区经济缓慢复苏及美国经济前景转趋明朗,今年首季或已是这次经济下滑周期的底端.由于其后数季经济增长可望逐步回升,该行维持2012年全年经济增长3%的预测.
恒生银行最新一期《香港经济脉搏》指出,综合首两个月的数据以撇除季节性因素的影响,出口增长仅为1.5%,大幅低于去年第四季的7%.展望未来,香港外贸前景不容乐观.虽然内地制造业活动放缓的趋势渐见稳定,而美国经济复苏步伐又正在加快,但欧洲的情况仍然令人忧虑.此外,原油价格上升亦可能削弱本港的出口需求.
不过,最近外贸活动有回稳迹象,采购经理指数(PMI)的新增订单分项指数正稳步上升,反映出口商对前景的信心转趋乐观.其次,韩国及台湾的出口一般领先于内地的出口,而两地的出口最近亦见回升.整体而言,该行相信首季后香港的出口增长将会加快,下半年升势将更为明显.
在楼市方面,港候任行政长官梁振英将于7月1日履新.由于他曾建议增加土地供应及兴建更多公共房屋及低成本住宅单位,市场普遍认为他将会进一步干预住宅物业市场.报告认为,其政纲内促议的房屋政策与现行政策并无显着差别,于任何新措施均需要时间发酵,方才能对市场产生显着影响,其政策对房屋市场的冲击短期内料仅属温和,而长期的影响则有待观察.
香港政府预测2012年的经济增长放缓至1-3%,远低于去年5%的增速. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。