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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 17:32 BJT

〔香港房地产〕二手楼价按周升1.11%,将挑战1997年历史高位--中原地产

路透香港4月5日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周上升1.11%,过去六个星期累计升幅达7.2%;预料指数将于4月份内升破1997年创下的历史高峰.

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,港岛楼价率先创历史新高,成为首个创历史新高的区域;由于港岛区楼价向来领先大市,料将推动整体楼价向上.

周四公布的CCL报101.17点,楼价急速向上,预料4月份内CCL将升破1997年所创下的102.93点历史高峰.

最新的指数是根据于3月26日至4月1日期间所签订正式买卖合约的中原集团成交计算,当中有约八成的交易是在3月12至18日签订临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

------------------

4/1 101.17

3/25 100.06

3/18 99.17

3/11 98.41

3/4 96.69

2/26 95.15

2/19 94.38

2/12 95.01

2/5 95.04

1/29 94.47

1/22 94.75

1/15 94.31 (完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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