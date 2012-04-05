〔香港房地产〕二手楼价按周升1.11%,将挑战1997年历史高位--中原地产

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港4月5日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周上升1.11%,过去六个星期累计升幅达7.2%;预料指数将于4月份内升破1997年创下的历史高峰.
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,港岛楼价率先创历史新高,成为首个创历史新高的区域;由于港岛区楼价向来领先大市,料将推动整体楼价向上.
周四公布的CCL报101.17点,楼价急速向上,预料4月份内CCL将升破1997年所创下的102.93点历史高峰.
最新的指数是根据于3月26日至4月1日期间所签订正式买卖合约的中原集团成交计算,当中有约八成的交易是在3月12至18日签订临时买卖合约.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
------------------
4/1 101.17
3/25 100.06
3/18 99.17
3/11 98.41
3/4 96.69
2/26 95.15
2/19 94.38
2/12 95.01
2/5 95.04
1/29 94.47
1/22 94.75
1/15 94.31 (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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