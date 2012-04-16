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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 17:21 BJT

〔香港新股〕海通证券香港IPO获11名基石投资者认购5.8亿美元--IFR

路透香港4月16日电---据汤森路透旗下IFR周一引述两位消息人士称,以资产计中国第二大券商--海通证券(600837.SS)价值18亿美元的香港首次公开发行(IPO),已获11名基石投资者认购5.8亿美元,约占32%.

其中以泛亚洲为投资标的的私募基金PAG将认购3亿美元股票,其他投资者还包括美国的D.E. Shaw,日本SBI(8473.T)以及大新银行(2356.HK).

这桩卷土重来的IPO,初步计划明天开始路演,4月20日订价.[ID:nSH0101795]

海通证券去年12月因市况不明朗而推迟其原来高至17亿美元的香港IPO.(完)

--编译 李珊珊; 审校 丁淑琴

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