〔香港新股〕海通证券香港IPO获11名基石投资者认购5.8亿美元--IFR

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透香港4月16日电---据汤森路透旗下IFR周一引述两位消息人士称,以资产计中国第二大券商--海通证券(600837.SS)价值18亿美元的香港首次公开发行(IPO),已获11名基石投资者认购5.8亿美元,约占32%.
其中以泛亚洲为投资标的的私募基金PAG将认购3亿美元股票,其他投资者还包括美国的D.E. Shaw,日本SBI(8473.T)以及大新银行(2356.HK).
这桩卷土重来的IPO,初步计划明天开始路演,4月20日订价.[ID:nSH0101795]
海通证券去年12月因市况不明朗而推迟其原来高至17亿美元的香港IPO.(完)
--编译 李珊珊; 审校 丁淑琴
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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