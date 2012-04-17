〔港股业绩〕中国海外发展2012年首季度经营溢利为41.8亿港元

路透香港4月17日电---中国房地产龙头--中国海外发展(0688.HK)周二公布,今年首季的经营溢利为41.8亿港元.

公司在声明中未有提供去年的同比数字,但按路透计算,其2012年首季经营溢利较去年同期已公布的37.8亿港元增长10.6%.

期内,该公司的经营业务营业额为117.9亿港元,去年同期已公布的数字为101.6亿港元.

"在预料流动性会继续有所放松,估计短期内不会再有新的房地产调控措施推行,以及市场已累计一定购买力的情况下,内地房地产市场第一季度成交量相对去年第四季度有所增加,价格则轻微下调."中国海外主席孔庆平在业绩报告中称.

中国海外此前公布,今年1-3月累计房地产销售额为261亿港元,完成公司全年目标800亿港元的32.6%.(完)

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