〔港股业绩〕中国海外发展2012年首季度经营溢利为41.8亿港元

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透香港4月17日电---中国房地产龙头--中国海外发展(0688.HK)周二公布,今年首季的经营溢利为41.8亿港元.
公司在声明中未有提供去年的同比数字,但按路透计算,其2012年首季经营溢利较去年同期已公布的37.8亿港元增长10.6%.
期内,该公司的经营业务营业额为117.9亿港元,去年同期已公布的数字为101.6亿港元.
"在预料流动性会继续有所放松,估计短期内不会再有新的房地产调控措施推行,以及市场已累计一定购买力的情况下,内地房地产市场第一季度成交量相对去年第四季度有所增加,价格则轻微下调."中国海外主席孔庆平在业绩报告中称.
中国海外此前公布,今年1-3月累计房地产销售额为261亿港元,完成公司全年目标800亿港元的32.6%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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