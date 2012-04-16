《香港报摘》--经济日报4月16日

* 要闻版头条:

--人民币兑美元扩大波幅今日生效,为港股增添不明朗因素,加上美股上周五跌逾百点,恒生指数.HSI今天开市有可能跌逾200点.

* 其他:

--据本报获悉,新鸿基地产(0016.HK)大股东郭氏家族的长子郭炳湘,在瑞士入禀法院向胞弟郭炳江及郭炳联取回家族信托基金的文件,虽然获判胜诉但后者提出上诉.

--中国工行(1398.HK)(601398.SS)旗下工银亚洲董事兼副行政总裁冯兆明称,来自内地的信贷需求减少,故把资源重投本港零售银行业务,并将按揭产品息率维持在2.15厘水平以及下调信用卡贷款息率.

--中信银行(0998.HK)(601998.SS)国际零售银行业务执行总经理吴秋玉表示,今年将招聘逾100名员工,其中30名将纳入直销无抵押贷款团队,同时开立新生代分行,吸纳中端客户.

--消息人士称,海通证券(600837.SS)拟设定IPO发售价区间为10.48-11.18港元,集资上限137.4亿港元,较原目标有所提高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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