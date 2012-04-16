《香港报摘》--信报4月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--美股以及港股预托证券在西班牙债务危机恶化和信贷违约掉期创新高拖累下急挫,预料今天恒生指数.HSI将会跟随外围低开逾200点.
* 其他:
--根据港交所(0388.HK)资料显示,今年首三个月共有18家新上市公司,总集资额不足100亿港元,按年大幅下滑.
--中银香港(2388.HK)发言人证实,有中银员工私下留起部分百年纪念钞,到二手市场转售获利.
--福田实业(0420.HK)截至今年2月底止半年由盈转亏,公司称,棉花及棉纱价格已趋稳定,预期未来6-12个月纺织业经营环境逐步改善.
--中国国家开发投资公司将借壳华联国际(0969.HK)建立首家境外上市旗舰,未来会陆续向华联国际注入资产.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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