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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 08:20 BJT

《香港报摘》--信报4月16日

* 头版头条:

--美股以及港股预托证券在西班牙债务危机恶化和信贷违约掉期创新高拖累下急挫,预料今天恒生指数.HSI将会跟随外围低开逾200点.

* 其他:

--根据港交所(0388.HK)资料显示,今年首三个月共有18家新上市公司,总集资额不足100亿港元,按年大幅下滑.

--中银香港(2388.HK)发言人证实,有中银员工私下留起部分百年纪念钞,到二手市场转售获利.

--福田实业(0420.HK)截至今年2月底止半年由盈转亏,公司称,棉花及棉纱价格已趋稳定,预期未来6-12个月纺织业经营环境逐步改善.

--中国国家开发投资公司将借壳华联国际(0969.HK)建立首家境外上市旗舰,未来会陆续向华联国际注入资产.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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