《香港重要政经日程》--4月16日-4月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=====================今日香港主要政经消息==========================
4月16日(一)
-- 南车时代电气(3898.HK)公布一季度业绩.
--10:00 汇星印刷(1127.HK)股东周年大会.
--10:00 铁货(1029.HK)股东周年大会.
--10:00 华地国际控股(1700.HK)股东周年大会.
--11:00 先传媒(0550.HK)股东周年大会.
--11:15 中国中铁(0390.HK)(601390.SS)年度业绩记者会.
--11:00 置富产业信托(0778.HK)股东周年大会.
--15:00 摩根资产管理公布最新投资信心指数以及市场展望.
=====================近日香港主要政经消息==========================
4月17日(二)
-- 中国海外发展(0688.HK)一季度业绩.
-- 中国建筑国际(3311.HK)一季度业绩.
-- 睿富房地产基金(0625.HK)董事会议,决议最终分派.
--10:00 京能清洁能源(0579.HK)于北京举行股东临时大会.
--16:00 中国电子(0085.HK)股东周年大会.
4月18日(三)
-- 协同通信(1613.HK)首日挂牌交易.
-- 马鞍山钢铁股份(0323.HK)一季度业绩.
-- 万全科技药业(8225.HK)公布年度业绩.
--10:00 恒隆地产(0101.HK)股东周年大会.
--11:00 恒隆集团(0010.HK)股东周年大会.
--14:30 中国投资开发(0204.HK)股东特别大会.
--15:00 中国光大国际(0257.HK)股东周年大会.
4月19日(四)
-- 安徽海螺水泥(0914.HK)一季度业绩.
-- 钧濠集团(0115.HK)年度业绩公布.
-- 经纬纺织机械0350.HK一季度业绩.
--10:00 华南投资(0159.HK)股东特别大会.
--10:30 太平洋航运(2343.HK)股东周年大会.
--11:00 利兴发展(0068.HK)股东周年常会.
--14:15 罗兵咸永道(PwC)记者会.
*--14:30 中国移动(0941.HK)记者会.
--14:30 国泰君安国际(1788.HK)股东周年大会.
--16:30 香港1-3月失业率.
*4月20日(五)
-- 江南集团(1366.HK)首日挂牌.
-- 重庆钢铁(1053.HK)公布首季业绩.
-- 重庆农商行(3618.HK)公布首季业绩.
-- 城市电讯(1137.HK)公布中期业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)召开董事会商议末期股息.
-- 四川成渝高速公路(0107.HK)公布首季业绩.
-- 天节水业(0840.HK)公布首季业绩.
--09:30 广汽集团(2238.HK)在中国举行股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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