《香港报摘》--其他报纸重要消息4月16日

* 明报:

--据人民银行金融市场司公布,中国人寿集团旗下的中国人寿(海外)获得进入内地银行间债市的资格,成为首家可以使用境外人民币购买内地银行间债券的本港注册保险商.

--美国休闲时装品牌Tommy Bahama行政总裁Terry Pillow在香港表示,Tommy Bahama将在今年进驻香港,首间旗舰店面积约5,000尺,租金较其美国纽约的高档门店贵逾一倍.

--实德环球(0487.HK)副主席马浩文称,旗下联营的十六浦娱乐场将会开展第3期项目,增加商场及赌桌数目.

* 星岛日报:

--据了解,香港政府打算最快在下周二向行政会议提出审议批出3个免费电视牌照,但即使行政会议原则上批出牌照后,当局仍须与申请者商讨牌照的内容的细则,有关过程最快亦要3个月.

--国际机构投资者顾问ISS引述港交所(0388.HK)称,现阶段尚未敲定集资计画,日后如有集资需要,市况又配合,将优先考虑供股.

* 东方日报:

--中国内地体育用品商特步国际(1368.HK)今年计划开设100家童装店,并以东部地区为主.

* 文汇报:

--广州国土房管局日前发布报告显示,3月穗10区新建商品住宅网上签约面积50.05万平米,同比增加56.5%,环比增97.5%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

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