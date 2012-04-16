〔离岸人民币〕美元/人民币NDF变动不大,央行宣布今日起扩大汇率日内波幅

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透香港4月16日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)周一变动不大,此前中国央行宣布今日起扩大人民币/美元日内波幅.
本地时间9:37,一年期NDF报价CNY1YNDFOR=为6.3350元,较上日收盘价略升80个点子.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2960元,上日为6.2879元;外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS开盘报6.3165元.
中国人民银行周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.[ID:nSB1084670](完)
--记者 陈敏; 审校 黄凯
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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