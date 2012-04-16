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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 09:48 BJT

〔离岸人民币〕美元/人民币NDF变动不大,央行宣布今日起扩大汇率日内波幅

路透香港4月16日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)周一变动不大,此前中国央行宣布今日起扩大人民币/美元日内波幅.

本地时间9:37,一年期NDF报价CNY1YNDFOR=为6.3350元,较上日收盘价略升80个点子.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2960元,上日为6.2879元;外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS开盘报6.3165元.

中国人民银行周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.[ID:nSB1084670](完)

--记者 陈敏; 审校 黄凯

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