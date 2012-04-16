〔港报社评〕多管齐下,减急症室压力--星岛日报4月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
公立医院”寓禁于征”,推行急症室收费后差不多10年,近来向部分医院急症室求诊人数已经回升至超过当年水平,有病人须轮候5、6个小时才看到医生,重新引起社会关注急症室服务的足够和滥用程度,现行的100元收费水平,已经明显失去阻吓力.港府宜检讨公立医院急症室的资源调配,考虑调整收费外的纾缓途径,确保对低收入人士的照顾.滥用急症室服务近月最瞩目的现象,是中国孕妇强闯分娩.港府早前推出预约机制,近来大幅提高收费至约10,000港元,并且与中国合作加强边境堵截,对付中介公司的不法经营手段,避免港人享用的公共资源受到抢占.
滥用急症室,不但加重医护人员的负荷,影响真正紧急个案的处理,而且严重浪费公共资源.增加老人院外展医生.综援人士由于豁免收费,加费对他们没有影响.中产人士则有能力支付.最受加费打击的是低收入人士,港府应该降低他们可获部分豁免收费的门槛.
按照当年原则,收费要订定于”市价”水平,才会有较大的诱因驱使病人转看私家医生.这样,收费要倍增,在市民一片抱怨通胀声中,当局不得不考虑此举面对的政治后果.此外,今天的滥用急症室模式,随着社会环境的转变,与十年前不尽相同,当局宜仔细分析,透过其他途径来减轻公立医院急症室压力,例如加强老人院外展医生服务,透过多方面的途径,令急症室的资源运用,达到最佳的救急扶危效果.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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