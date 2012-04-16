〔港报社评〕和解只是手段,变革才是目的--明报4月16日

候任特首梁振英到北京接受任命,国家主席胡锦涛、总理温家宝接见他的时候,分别提示他要”团结和带领各界人士”,“加强同各界人士交流,消除分歧的矛盾”,与港澳办主任王光亚呼吁大和解、大团结,同一基调.中央期望建制派之间捐弃前嫌,再次团结,为梁振英上台扫除障碍,用心良苦;不过,和解并非靠长官意志或主观意愿就可以达成,和稀泥不会出现真正和解,梁振英必须靠具体政策,让各方知道他处事公正廉明,绝无偏私,而施政实质见效,则真正的和解就会出现,而且可持续久远.

梁振英和大多数反梁人士有一个共同点,都想以和解为手段达至目的,而就动机而言,梁振英较单纯,他只求减少施政阻力,反梁人士则各有盘算和图谋.我们这样概括,并无判断是非对错之意,毕竟政治就是这样,梁振英想有效施政,政客们想得到利益,此乃政治现实,如此而已.

以具体政策带动磨合,才会带来真正和解.过去一段日子,梁振英努力修补与反梁人士的关系,包括上周四晚上与建制派议员聚餐,虽然不少建制派议员未出席,但是梁振英尽了责任,反梁人士以积极或消极态度回应,就让公众来评断了.“和解只是手段,变革才是目的”,这是梁振英和反梁人士都要面对的命题,若把和解视作目的,则不但治丝益棼,社会也要付出巨大代价.秉持”在发展中改革”的原则,以具体政策带动,让梁振英和新政府与社会磨合,才可以为香港带来变革和希望.(A02)