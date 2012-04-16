〔港报社评〕中央抓时机汇改,香港捉契机--经济日报4月16日

人民银行扩大人民币兑美元波幅,凸显人民币国际化迈前一大步.中央此举,是藉人民币汇价近均衡水平、国际主要货币变弱的时机,加快启动人民币汇改,以加速其国际化步伐,香港要把握契机,拓展人民币离岸中心.人币波幅扩大升值幅度将减.外界近两年虽不断传出中央将扩大人民币兑美元波幅,但人行前天宣布人民币兑美元浮动区间,由中间价的上下0.5%,扩至1%,大超市场预期的0.7%.中央扩大人民币兑美元波幅的力度,出乎外界意料,因要把握时机.其一,中央相信人民币汇价处相对均衡水平,故可扩大汇价波幅,但此亦暗示人民币升幅将减少.人民币自2005年汇改以来升幅已逾30%,去年便升值5%,但今年升值可能只约2%.

底因是汇价反映经济增速、出口竞争力,中国首季国民生产总值增速放缓,贸易盈余收窄,令人民币升值压力减少,国际炒家炒人民币升值亦下降,故人币今年表现平稳,可进行较大动作改革.其二,把握国际主要货币变弱时机.美元、欧元、日圆、英镑是目前全球最主要货币,但四地皆因债务沉重,滥用量宽印钞,令货币可信度大降,令中国货币有机可占重要位置.人民币汇价扩大波幅,令人民币汇价更透明化、更反映市场价值,增加人民币认受性.

扩大波幅反映中央要加快人民币国际化,故会大动作推进人民币汇率改革,可以预期中央将开放部分资本帐项目作试点,增加人民币流出流入中国的渠道与规模.香港拓人币产品要迎别国挑战.一是要增加人民币投资产品.人民币将加大流通渠道,势将加大人币流经香港的数量,势对相关投资产品需求增多,香港要设计更多人币投资产品,吸引人币及在港投资.

二是随人民币流通增多,纽约、伦敦和新加坡等,势争做人民币离岸中心,此有助人民币国际化,中央亦会欢迎,但对香港则是威胁.香港如何面对更多人民币离岸中心冒起,保持优势,并如何增加与他们合作,将该地的人币引来香港,是本港的挑战.中国要加快人民币汇改与国际化,香港亦要加速,才可以保人民币离岸中心多生金蛋.(A10)