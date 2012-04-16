〔香港个股〕申洲国际称以折价9%配股筹资近12亿港元,今早复牌

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月16日电---申洲国际(2313.HK)周一称,该公司以折价9%配股筹资近12亿港元,其股份将于今早恢复交易.
该公司的公告称,大股东按每股13.8港元,配售8,500万股旧股,然后按同等价格认购相同数目新股.配售价较停牌前上周四收盘价15.18港元,折让9%;并接近配售价区间低端.
据路透此前获得的销售文件显示,配售价区间为13.75-14.60港元,较上周四收盘价折让3.8-9.4%,筹资介乎11.7-12.4亿港元.[ID:nSH0101879]
申洲国际的公告并称,是次配股筹资所得款项,其中7.5亿港元将用于设立新纺织生产设施,另外1.5亿港元于设立新服装生产设施及1亿港元于扩充零售网络.
该公司主要以代工(OEM)方式为客户制造针织服装产品,主要客户包括括UNIQLO、ADIDAS、NIKE及PUMA等国际品牌.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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