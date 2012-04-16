〔香港个股〕申洲国际称以折价9%配股筹资近12亿港元,今早复牌

路透香港4月16日电---申洲国际(2313.HK)周一称,该公司以折价9%配股筹资近12亿港元,其股份将于今早恢复交易.

该公司的公告称,大股东按每股13.8港元,配售8,500万股旧股,然后按同等价格认购相同数目新股.配售价较停牌前上周四收盘价15.18港元,折让9%;并接近配售价区间低端.

据路透此前获得的销售文件显示,配售价区间为13.75-14.60港元,较上周四收盘价折让3.8-9.4%,筹资介乎11.7-12.4亿港元.[ID:nSH0101879]

申洲国际的公告并称,是次配股筹资所得款项,其中7.5亿港元将用于设立新纺织生产设施,另外1.5亿港元于设立新服装生产设施及1亿港元于扩充零售网络.

该公司主要以代工(OEM)方式为客户制造针织服装产品,主要客户包括括UNIQLO、ADIDAS、NIKE及PUMA等国际品牌.(完)

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