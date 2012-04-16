〔港报社评〕强制验楼验窗,上情必须下达--文汇报4月16日

强制验楼计划今年第二季全面推行,法例规定30年楼龄大厦,每10年强制验楼;10年楼龄以上则每5年验窗,否则负刑责.不过一项调查显示,70%受访业主从未听过有关计划,46%业主认为港府宣传不足,超过一半业主更相信,执行计划时,会因资讯不足,资金短缺,在筹备验楼验窗的行动时感困难.

强制验楼验窗的确可预防楼宇失修所引起的意外,为大厦检验维修是业主应有之责,但是维修是专门学问,许多业主只是门外汉,对维修一窍不通,既不懂查找承办商检查楼宇,也不懂维修技术,有些资金短缺的业主,对于如何申请款项验楼验窗更感旁徨无助.面对高深的法律条文,业主也未必懂得如何掌握强制验楼验窗的法例要求,大感疑惑.此外,部分楼宇因种种原因未能成立法团,无人管理,谁去统筹遵守法例又引申出另外的问题.

港府表示,会”积极透过公众教育及宣传,建议业主跟从有关最佳做法”,而港府也为有关政策提供支援,包括为首次强制验楼人士提供资助、提供技术谘询服务和法律转介服务等.可是,这些相关资讯和支援,从最新的调查来看,明显未能有效落到大部分业主手上,所谓”适切支援”和”积极的公众教育和宣传”的说法,和现实有不少落差.港府作为政策推动者和执法者外,也要照顾业主面对新政策时所产生的忧虑和恐惧.政府宣传不足,不能有效把政策的良好理念告知公众,结果再好的政策,往往在执行时引起民意反弹和非议,推行时未能全民同心,这种状况应该改变.(A06)