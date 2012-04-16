〔港报财经评论〕中国石油,有吸引力--香港经济日报4月14日

中国石油,有吸引力 /余少文

中国首季GDP只有8.1%升幅,远低于市场预期,但无损大户推高大市决心,加上油价回升也支持中国石油(0857.HK)股价向好,但公司董事长蒋洁敏却认为,不管油价升跌也应该买中石油.A股昨日升势放缓,仍录得四连升.国企指数表现更好,全日升272点或2.6%,收报10,936点,成交额增加至一个多月来最多的191亿港元,超过70%主板H股随大市造好,当中又以内银股升幅及表现最好.至于红筹指数升72点或1.8%,收报4,055点,成交额约49亿港元,轮到内房股和石油股领涨.尽管市场憧憬中央会推出措施来改善经济,但相信中央刚打完老虎,下半年又举行十八大及领导人换届,中央应会以”稳”为主,加上通胀回升及估计3月外汇占款回升等因素下,中央短期未必有预微调措施出台.

此外,国指仍未走出上落市格局,即使昨日升越10,900点,但始终要成功升破牛熊分界线.而国指跟牛熊线愈来愈接近,除非有重大利好消息,否则高位沽压会增加,短线追入的股民要严守止赚蚀位.至于石油股昨日造好,中石油董事长蒋洁敏近日亦建议买入中石油,原来他在3月底曾接受”上海证券报”访问,该访问近日才刊登,记者问及高油价对公司上游业务有帮助,下游可能会亏损,但油价跌又会影响上游收益,投资者应选择在甚么时候投资中石油更好.

公司副董事长兼总裁周吉平回应,国际油价今年维持在每桶100-120美元应该没有问题,长远来看保持在90美元以上更合适,对中石油发展最有利.蒋洁敏则认为油价涨还是跌的时候买都不紧要,不管涨跌都应该买中石油,并指出今天涨点、明天跌点都没有关系,长远来看会往上走.纽约期油昨日103美元徘徊,相信环球经济要复苏,还有一段时间,石油短期实际需求不会太大,故油价过去半年在100美元水平上落,认为即使可以升越110美元,高位再升的短期空间也不会太大,或如周吉平所愿,在90美元以上运行,会利好中石油.

但中石油是否值得买入,也要看其基本因素,去年缴付的暴利税高达1,025亿元人民币,上升96%,惟中央去年11月上调暴利税起征点,由40美元提高至55美元,可在今年业绩全面反映出来.中银报告早前指出,暴利税起征点上调后,可降低每桶6美元税负.粗略以中石油去年原油销售量6,206万吨计算,以1吨等于7.1桶计算,可节省26亿美元税负,约165亿元人民币,应该可以抵销资源税推行至全国后所增加的资源税增加幅度,而中石油去年资源税已升1倍至198亿元人民币.(010)