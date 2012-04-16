〔香港股市〕恒生指数开跌,受压于中资企业获利预警和欧元区疑虑

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透香港4月16日电---香港股市周一开低,因中资企业发布第一季获利预警且欧元区债务疑虑重燃,令大盘承压.
恒生指数.HSI开盘跌0.89%至20,516.09点;恒生国企指数.HSCE开低1.12%.(完)
--编译 王兴亚;审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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