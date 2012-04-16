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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 09:40 BJT

〔香港股市〕恒生指数开跌,受压于中资企业获利预警和欧元区疑虑

路透香港4月16日电---香港股市周一开低,因中资企业发布第一季获利预警且欧元区债务疑虑重燃,令大盘承压.

恒生指数.HSI开盘跌0.89%至20,516.09点;恒生国企指数.HSCE开低1.12%.(完)

--编译 王兴亚;审校 艾茂林

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