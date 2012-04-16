〔香港热股〕申洲国际复牌早盘跌10%至一个月新低,此前折价配股筹资

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月16日电---针织服装产品制造商--申洲国际(2313.HK)周一早盘复牌跌10%至一个月低位,因公司此前折价配股筹资.
香港时间09:51,该股跌10.01%,报13.66港元;大市恒生指数.HSI跌0.62%.
申洲国际稍早称,以先旧后新方式,按每股13.8港元配售8,500万股股份,筹资11.73亿港元;配售价较停牌前收盘价折约9%.[ID:nSH0101975]
该公司主要以代工(OEM)方式为客户制造针织服装产品,主要客户包括括UNIQLO、ADIDAS、NIKE及PUMA等国际品牌.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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