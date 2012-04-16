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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 10:05 BJT

〔香港热股〕申洲国际复牌早盘跌10%至一个月新低,此前折价配股筹资

路透香港4月16日电---针织服装产品制造商--申洲国际(2313.HK)周一早盘复牌跌10%至一个月低位,因公司此前折价配股筹资.

香港时间09:51,该股跌10.01%,报13.66港元;大市恒生指数.HSI跌0.62%.

申洲国际稍早称,以先旧后新方式,按每股13.8港元配售8,500万股股份,筹资11.73亿港元;配售价较停牌前收盘价折约9%.[ID:nSH0101975]

该公司主要以代工(OEM)方式为客户制造针织服装产品,主要客户包括括UNIQLO、ADIDAS、NIKE及PUMA等国际品牌.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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