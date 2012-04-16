〔离岸人民币〕美元/人民币NDF波动不大,即期汇率日波幅扩大助交易活跃(更新版)

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路透香港4月16日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)周一略有上涨,跟随内地即期市场.此前中国央行宣布今日起扩大人民币/美元日内波幅.投行报告指出,央行此举将助成交量放大,而非交易方向本身.

本地时间9:56,一年期NDF报价CNY1YNDFOR=为6.3410元,波动区间为6.3250-6.3460元,上日收盘价为6.3270元.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2960元,上日为6.2879元;外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS开盘报6.3165元.

渣打银行在报告中指出,此次人民币汇率波幅扩大并非美元/人民币NDF下跌的先兆,任何膝跳反应式的下跌都是短暂的,鉴于区域内经济放缓的大背景.

"美元/人民币波幅放宽最大影响应该是在成交量上,而非交易方向本身...对于杠杆基金,我们建议买入离岸美元/人民币一年期可交收合约,卖出一年期NDF."报告称.

中国人民银行周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.[ID:nSB1084670]