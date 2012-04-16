〔离岸人民币〕美元/人民币NDF波动不大,即期汇率日波幅扩大助交易活跃(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
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路透香港4月16日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)周一略有上涨,跟随内地即期市场.此前中国央行宣布今日起扩大人民币/美元日内波幅.投行报告指出,央行此举将助成交量放大,而非交易方向本身.
本地时间9:56,一年期NDF报价CNY1YNDFOR=为6.3410元,波动区间为6.3250-6.3460元,上日收盘价为6.3270元.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2960元,上日为6.2879元;外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS开盘报6.3165元.
渣打银行在报告中指出,此次人民币汇率波幅扩大并非美元/人民币NDF下跌的先兆,任何膝跳反应式的下跌都是短暂的,鉴于区域内经济放缓的大背景.
"美元/人民币波幅放宽最大影响应该是在成交量上,而非交易方向本身...对于杠杆基金,我们建议买入离岸美元/人民币一年期可交收合约,卖出一年期NDF."报告称.
中国人民银行周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.[ID:nSB1084670]
中国央行2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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