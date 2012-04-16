〔香港热股〕首钢资源早盘一度涨逾8%,此前对传媒报导作出澄清

路透香港4月16日电---中国首钢集团旗下的焦煤生产商--首钢福山资源集团有限公司(0639.HK)周一早盘初段一度涨逾8%,公司此前对传媒报导作出澄清.

香港时间10:21,该股升8.06%,报2.68港元;大市恒生指数.HSI则跌0.72%.

首钢资源上周五早上刊发的公告称,注意到刊载于信报一篇报导关于Glaucus Research Group发表关于首钢资源事务及财政状况的报告,并指该报告中的指控乃属失实.然而其股价周五盘中仍一度大跌10%,至收盘时跌幅收窄至2%.

公司随后进一步公告称,"该报告指Glaucus为沽空者,并可在本公司股份价格下跌的情况下获利.在此等情况下,本公司建议本公司股东及投资者对该报告采取非常审慎的态度."(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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