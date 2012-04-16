〔香港热股〕首钢资源早盘一度涨逾8%,此前对传媒报导作出澄清

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月16日电---中国首钢集团旗下的焦煤生产商--首钢福山资源集团有限公司(0639.HK)周一早盘初段一度涨逾8%,公司此前对传媒报导作出澄清.
香港时间10:21,该股升8.06%,报2.68港元;大市恒生指数.HSI则跌0.72%.
首钢资源上周五早上刊发的公告称,注意到刊载于信报一篇报导关于Glaucus Research Group发表关于首钢资源事务及财政状况的报告,并指该报告中的指控乃属失实.然而其股价周五盘中仍一度大跌10%,至收盘时跌幅收窄至2%.
公司随后进一步公告称,"该报告指Glaucus为沽空者,并可在本公司股份价格下跌的情况下获利.在此等情况下,本公司建议本公司股东及投资者对该报告采取非常审慎的态度."(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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